POGBA ALLA JUVENTUS? Paratici al lavoro | contatti con Raiola | ecco l' alternativa

Calciomercato - le notizie di oggi – POGBA ALLA Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Lo United vorrebbe abbassare il monte ingaggi : POGBA potrebbe tornare alla Juventus : La Juventus, in estate, cercherà di rendere più forte il suo centrocampo. I Campioni d'Italia stanno valutando diversi profili e i nomi sono tutti di altissimo livello. I sogni sembrano essere Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba, oltre a loro nella lista della Juve figurerebbero anche i nomi di Adrien Rabiot e Isco. Arrivare però ad un profilo come quello di Pogba non è facile visto che tra cartellino e ingaggio l'esborso economico sarebbe ...

POGBA ALLA Juventus - ora cambia tutto : nasce il nuovo centrocampo bianconero! : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato anche dalla stampa inglese, Pogba sarebbe pronto a riaprire in maniera totale ad un suo ritorno in maglia bianconera. Un affondo che Paratici potrebbe confermare. Il […] More

Juventus - alla festa di Barzagli era presente anche POGBA : Ieri sera la Juventus ha festeggiato il suo ottavo scudetto consecutivo davanti ai suoi tifosi. I Campioni d'Italia hanno vissuto una serata fantastica e celebrazioni per il titolo sono state davvero in grande stile. All'Allianz Stadium è andata in scena una premiazione molto suggestiva con un magnifico gioco di luci e fuochi d'artificio. Ieri è stata anche l'occasione di salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. Il pubblico ha tributato ...

Paratici e Nedved al lavoro per cambiare volto alla Juve : tra gli obiettivi Chiesa e POGBA : Ieri, dentro la pancia dell'Allianz Stadium, è andato in scena l'ultimo atto della lunga storia d'amore tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il presidente Andrea Agnelli ha voluto salutare e celebrare il tecnico vincitore di ben 11 trofei, più due finali di Champions League, in una commovente conferenza stampa alla quale hanno assistito i giocatori e il Chief Football Officer. All'appello mancava solo Pavel Nedved, ostile alla permanenza di ...

Don Balon - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto sei acquisti alla Juventus : tra questi POGBA : In attesa di conoscere il futuro della panchina bianconera, che arriverà dall'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha evidentemente incrementato la qualità della rosa, ma l'apporto del portoghese potrebbe arrivare anche dal ...

L'Inter soffia alla Juve il nuovo POGBA : Agoumé : Come si legge sul Corriere dello Sport , per Marotta, Ausilio e Baccin l'arrivo di Agoumé sarebbe un grande colpo in ottica futura, un modo per mettere fuorigioco la concorrenza rappresentata dalla ...

Dalla Spagna - Florentin POGBA : «Vediamo se Paul resterà a Manchester oppure andrà via» : Sembra l'anno buono per vedere il centrocampista francese campione del Mondo alla corte di Florentino Perez ; con Zidane in panchina, infatti, Paul spera di avere la sua definitiva consacrazione dopo ...

United - Scholes : 'POGBA ALLA Juve ha fatto bene grazie ad Allegri' : Se si allunga il pallone e corre, non c'è nessuno al mondo come lui. E' esattamente quel che faceva alla Juventus con a fianco certi giocatori, da Chiellini a Pirlo. Correva per loro, cosa che oggi ...

POGBA-Juventus - le ultimissime : futuro lontano dalla Premier League : Pogba-Juventus – A stagione finita, ormai, per la squadra bianconera con l’ottavo Scudetto di fila conquistato e l’uscita prematura, ai quarti di finale, in Champions League, ora la Juventus pensa al calciomercato. A oggi, però, non si sanno quali sono le strategie dei bianconeri in vista della prossima stagione, ovviamente l’interesse è quello di rinforzare […] More

POGBA rompe con lo United - ma non torna alla Juve : vuole solo il Real : Il divorzio tra Paul Pogba e il Manchester United è un'ipotesi sempre più concreta. Come riporta 'As', il centrocampista francese ha chiesto al club inglese il via libera per la cessione al Real ...

ESCLUSIVA alla bellissima Emanuela Iaquinta - Calcissimo - : "Vorrei il ritorno di POGBA ALLA Juventus!" : Con quale calciatore ti piacerebbe andare fuori a cena? Sei single o fidanzata? Sono fidanzata felicemente con Manuel, che non ha nulla a che vedere con il mondo del calcio o dello spettacolo. Ho ...

Calciomercato - dalla Francia : POGBA avrebbe annunciato l'addio al Manchester United : Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United , parola dell'Equipe. Il quotidiano francese ha assicuro che il centrocampista avrebbe già comunicato la sua decisione: lasciare i Red Devils a ...

POGBA-Juventus - dalla Francia : “Sì - ha deciso - lascerà lo United” : POGBA JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dai colleghi francesi di “Le Parisien“, Paul Pogba avrebbe deciso di dire addio al Manchester United al termine della stagione: “Il francese lascerà lo United”. Una scelta che il centrocampista sembrerebbe aver maturato in via definitiva e sarebbe pronto a portarla avanti […] More