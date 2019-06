Piazza Tienanmen | trent' anni dopo | cosa capiamo di noi?

Gli Usa onorano gli "eroi" di Piazza Tienanmen. E la Cina si infuria : Nel 30/mo anniversario della repressione delle proteste pacifiche in piazza Tiananmen, gli Usa “ onorano l’eroico movimento di protesta del popolo cinese” e invitano il governo di Pechino “a rendere completamente e pubblicamente conto di quelli uccisi o scomparsi per dare conforto alle molte vittime di questo oscuro capitolo della storia”. Lo dichiara il segretario di stato americano Mike Pompeo, sostenendo che dopo ...

Trent’anni da Piazza Tienanmen - la repressione raccontata a chi non c’era : La foto è entrata nell’immaginario collettivo: il ragazzo rimasto senza nome con la camicia bianca e i pantaloni scuri fermo davanti a un carro armato, il primo di una fila di mezzi militari che sta mettendo fine a uno dei movimenti per la libertà del 1989, Trent’anni fa. Se l’immagine scattata da Jeff Widener per la Associated Press è uno dei simboli del Novecento, i particolari della storia accaduta nei primi giorni di giugno in Piazza ...