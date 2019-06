ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono passati 30dalla notte in cui il governo cinese represse nel sangue le proteste della popolazione, che da oltre 1 mese e mezzo occupavaa Pechino chiedendo più diritti e meno corruzione. Il governo reagì inviando fra il 3 e il 4 giugno i militari coi carri armati che spararono sui civili. Unun: si parla di migliaia di morti, solo un centinaio invece per le autorità."30non c'è ancora nessun responsabile nè una reale indagine per ildi centinaia, forse migliaia di persone nella principale città cinese", dice Phil Robertson, direttore per l'Asia di Human rights watch. È stato undel partito comunista cinese per mantenere il controllo e ora viene cancellato dalla storia dal governo. Stanno cercando di fare di tutto perché la lezione di, cioè che i diritti e la democrazia ...

