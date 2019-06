Piacenza | a 4 anni esce di casa da sola e si perde | salvata | abbraccia l’auto della

Piacenza - arrestato il marito della 45enne sgozzata : era in fuga con i figli di 2 e 5 anni : È stato arrestato Abdelkrim Foukahi, marito di Damia El Assali, la 45enne di origine marocchina trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. L'uomo, fermato presso un'area di sosta sull'A4 in Veneto, è stato trasferito nel carcere di Venezia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti. I due figli di 2 e 5 anni che erano con lui stanno bene.Continua a leggere

Piacenza : donna sgozzata - fermato il marito fuggito con i figli di 2 e 4 anni : I carabinieri hanno sottoposto a fermo, su disposizione della procura di Piacenza, Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 41 anni rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, in un ...

Piacenza - donna di 45 anni trovata morta con tagli alla gola. Irreperibile il marito : L’hanno trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. La vittima è una donna marocchina di 45 anni: abitava col marito, che al momento è Irreperibile insieme ai due figli di 2 e 5 anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell’Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti, ma ...

Giallo a Piacenza : donna di 47 anni esce per andare al lavoro e scompare nel nulla : E' un 25 aprile scandito dall'angoscia e dalla preoccupazione per la famiglia di Emanuela Saccardi. La donna, 47 anni, martedì mattina è uscita dalla sua abitazione di San Giorgio Piacentino (piccolo centro tra la pianura Padana ed i Colli Piacentini) ed ha fatto perdere le sue tracce. Subito sono iniziate le ricerche (che hanno portato al ritrovamento della sua auto). Della sparizione di Emanuela si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3, ...