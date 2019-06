Pesca illegale | non riportata e non regolamentata | il Direttore Generale della FAO plaude

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) IlFAO José Graziano da Silva si è felicitato con gli oltre 100 paesi impegnati a combattere lae non sostenibile, e ha definito “un raggiungimento fantastico” la rapida adozione dell’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo (PSMA) per prevenire, dissuadere ed eliminare la, non dichiarata e non(INN). Il PSMA è un trattato promosso dalla FAO ed entrato in vigore nel 2016. Ad oggi sono oltre 100 i paesi che vi hanno aderito o che si apprestano a farlo. “Oggi vedo molti più delegati in sala rispetto a due anni fa” ha detto Graziano da Silva rivolgendosi alla Seconda Riunione delle Parti del PSMA riunitasi a Santiago del Cile per discutere l’implementazione del trattato. Il PSMA prevede che i vascelli stranieri si sottopongano ad ispezioni in qualsiasi porto di scalo, qualora le ...

