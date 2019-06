Perché Tiffani Thiessen non sarà nel revival di Beverly Hills 90210 come Valerie Malone

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Gli appassionati ricorderanno certamente cheha avuto un ruolo non irrilevante nella serie, quello di, ma l'attrice ha confermato che non apparirà neldiattualmente in produzione per Fox.Oggi quarantacinquenne e madre di due figli, è attualmente nel cast della serie Alexa & Katie, in cui recita nei panni di Lori Mendoza. Per questo,ha dichiarato in un'intervista a Entertainment Tonight, non prenderà parte al progetto diche riporterà il cast originale di- Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling - nuovamente in onda su Fox la prossima estate con una sorta di fake reality ispirato alle loro vite.Laimpegnata per il resto dell'estate col suo attuale ruolo nella serie Netflix e questo le impedisce di ...

