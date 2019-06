Per Tuttosport Ronaldo è felice di avere Sarri

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Secondo, Cristianosarebbe curioso di lavorare con Maurizio. L’attenzione del tecnico, nelle squadre che ha allenato finora, punta soprattutto sui gol e sul gioco offensivo. E CR7 vuole vincere (soprattutto la Champions) ma anche segnare più di tutti gli altri.ha sempre valorizzato i suoi attaccanti, da Higuain a Mertens ad Hazard. Il Pipita conha firmato il suo record assoluto di gol in Serie A: 36 gol nella stagione 2015-16; Dries Mertens nella stagione 2016-17 ne ha segnati in totale 34, raggiungendo il primato personale; Hazard ha chiuso la stagione con il Chelsea con 21 gol. Tutto questo non può non piacere anche a Cristiano, che viene da una Champions in cui è stato solo spettatore, con appena 6 gol realizzati, la metà di Messi. Ecco perché la prossima stagione, per CR7, è l’occasione buona per sistemare le cose. Secondo ...

