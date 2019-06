repubblica

(Di martedì 4 giugno 2019) Per il gup l'anziano commerciante non avrebbe agito per legittima difesa. Il bandito ferito al polso ha chiesto 100 mila euro di risarcimento

hele_fr : RT @repubblica: Partinico, a giudizio gioielliere di 87 anni che sparò al rapinatore entrato in casa sua. E il malvivente ferito gli chiede… - steocossavella : RT @repubblica: Partinico, a giudizio gioielliere di 87 anni che sparò al rapinatore entrato in casa sua. E il malvivente ferito gli chiede… - repubblica : Partinico, a giudizio gioielliere di 87 anni che sparò al rapinatore entrato in casa sua. E il malvivente ferito gl… -