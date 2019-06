Parte da Milano il Patto Trasversale per la Scienza | firmato da scienziati | politici e

Sabatini riParte dal Bologna. Intrigo su Defrel - a Milano lente d'ingrandimento su Gazidis : Per la prima volta da quando è il presidente della Roma, James Pallotta fa mea culpa attribuendosi parte delle responsabilità che hanno portato al declino giallorosso a causa della sua assenza. Nella lettera pubblicata dal sito del club, il numero uno ammette che «la mia assenza è stata un grave err

Basket - Playoff Serie A 2019 : si Parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...

Paperino compie 85 anni : a Milano Parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : “Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dalla nostra Parte” : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all’ANSA circa l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: “La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Il 24 giugno ci sarà la ...

A settembre torna Milano Green week - al via le iscrizioni per Partecipare : Si terrà dal 26 al 29 settembre la seconda edizione di Milano Green week. L’evento all’interno del palinsesto di Yes

Milano Leonardo 500. RiParte a Palazzo Reale il ciclo Conversazioni d’arte : Riparte oggi, 16 maggio, a Palazzo Reale “Conversazioni d’arte”, il ciclo di sei incontri promosso dal Comune di Milano e

Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys - la scaletta del concerto a Milano : Il DNA World Tour dei Backstreet Boys è ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primo concerto in programma per il Tour mondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona. In attesa dell'unico concerto-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani in scaletta che ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della ...

Food : alla Milano week oltre 120mila Partecipanti in 7 giorni : Milano, 13 mag. (Labitalia) - oltre 120.000 partecipanti, con un incremento superiore al 20% rispet[...]

ADUNATA ALPINI 2019 A MILANO/ Video - sfilata prosegue : 'Partecipazione grandissima' : ALPINI a MILANO, prosegue la grande sfilata delle penne nere in occasione dell'ADUNATA nazionale, per le vie del centro cittadino: 'grande partecipazione'.

Beach volley - campionato Parte da Milano : "Per me è un ritorno a casa - ha spiegato Giorgetti - questo è anche il mio mondo e ho imparato tante cose che mi vengono utili per la mia attività. Il Beach volley piano piano si sta ritagliando il ...

Milano - Parte la maratona delle Stem : al Corriere arrivano le «Innovatrici» : Tanti modelli, da tutto il mondo, sono stati presentati anche all'inaugurazione della «maratona delle Stem». Come Ellen Stofan , che lavora alla Nasa. O Priya Burci , che attraverso l'associazione ...

A Milano Parte la maratona di STEMintheCity : tre giorni di eventi tra arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano? «Leonardo è venuto a Milano, e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza», ha detto il sindaco Beppe ...

Milano : Sala - 'furioso per Parte politica che tollera striscione Mussolini' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Io sono furioso per quello che è successo a Milano con lo striscione inneggiante a Mussolini e sono furioso perché una parte della politica tollera queste cose". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla trasmissione 'Tribù' di Sky Tg24, sul recente episod

Verona come Milano - Parte il rilancio del suo nucleo più antico : Milano, 30 apr., askanews, - come Milano ha rilanciato negli ultimi anni il quartiere delle Cinque Vie, il cuore dell'antica città romana, Verona cerca di seguire l'esempio con il rilancio di ...