Paratici | “Sarri ha nostalgia dell’Italia? Lo dicono tutti gli italiani”

(Di martedì 4 giugno 2019) Il direttore sportivo della Juventus, Fabio, presente a Napoli per il Football Leader 2019, ha parlato alla stampa presente futuro della panchina bianconera e delle prossime mosse di mercato della società. Ecco le parole riportate da TMW POST-ALLEGRI – “Abbiamo le idee molto chiare e stiamo lavorando. Ci vuole un attimo di tempo, abbiamo un range di allenatori, non c’è solo un nome. Quanto tempo ci vorrà? Non c’è un time limit, stiamo lavorando in maniera molto tranquilla”. SARRI – “dell’Italia? Lo ha detto, ma logli italiani. Qui si mangia molto bene”. FAVORITO? – “Ho tanti amici qui, in questi giorni ho staccato un po’ e ho letto il meno possibile”. CHIESA – “Sicuramente abbiamo una squadra competitiva, per quel che riguarda il mercato aspettiamo il nome ...

