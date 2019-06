Panini | figurine per celebrare la Juventus e per l’attaccante Quagliarella FOTO

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Laha realizzato le ultime cinqueper completare la raccolta “Calciatori 2018-2019”. Sono destinate al “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai personaggi e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali. Le prime duecelebrano lacome Campione d’Italia, sia per la Serie A TIM, con la riproduzione della prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” dello scorso 21 aprile, sia con laWomen vincitrice della Serie A Femminile. Altre duesono dedicate alla Lazio e al Brescia, vincitrici rispettivamente della TIM Cup e della Serie BKT. La quinta figurina celebra invecedella Sampdoria, Fabio, come capocannoniere della Serie A 2018-2019, grazie ai 26 gol segnati in 37 partite. Queste cinqueextra saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 8 giugno, ...

