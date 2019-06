Panchina Roma | pazza idea | per Planetwin365 c’è addirittura l’ipotesi Totti

Panchina Roma - Fonseca apre all’Italia : “Mi piacerebbe allenare in qualche grande campionato” : E’ il nome che da qualche giorno si fa con maggior insistenza per quanto concerne la Panchina della Roma. Uno ad uno, infatti, diversi profili sondati dai giallorossi si sono tirati fuori. In pole, per adesso, c’è il tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca, che non si è tirato indietro sulla possibilità di allenare in Italia. Queste le sue parole. “Amo il fatto di essere allo Shakhtar, ma sono un tipo ambizioso e un giorno ...

Retroscena Roma - offerta a Ten Hag la Panchina giallorossa : secco rifiuto dell’Ajax : Secondo i media olandesi, l’Ajax avrebbe rifiutato l’offerta della Roma per il proprio allenatore Ten Hag, che rimarrà dunque alla guida dei Lancieri La Roma ha provato a prendere Ten Hag, l’allenatore dell’Ajax. Secondo quanto riporta il ‘De Telegraaf’, i dirigenti sportivi del club giallorosso hanno fatto un tentativo per portare nella capitale il tecnico che ha portato i Lancieri in semifinale di ...

Paulo 'Zorro' Fonseca sarebbe in pole per la Panchina della Roma : Paulo Fonseca è un nome fortemente accostato alla panchina della Roma per il post Di Francesco. Secondo Sky Sport 24 al momento sarebbe in vantaggio su Roberto de Zerbi, altro profilo seguito dalla dirigenza. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. La scelta ha preso piede negli ultimi giorni e quello del tecnico portoghese è un nome non molto conosciuto per gli appassionati di calcio italiani. La carriera Paulo Alexandre ...

Panchina Roma - l’indiscrezione dall’Olanda : i giallorossi hanno provato ad ingaggiare Ten Hag : Interessante indiscrezione proveniente dall’Olanda e che riguarda la Panchina della Roma. Secondo il noto quotidiano ‘De Telegraaf‘, infatti, “la Roma ha compiuto un inutile tentativo di ingaggiare Erik Ten Hag dall’Ajax”. Sempre in base a quanto riferisce il giornale olandese, è stato poi il Ds della società di Amsterdam, Marc Overmars, a rispondere con un netto rifiuto. L’intenzione del dirigente ...

Panchina Roma - spunta il nome del ct della Croazia Dalic per la prossima stagione : Panchina Roma – Secondo le indiscrezioni di TuttoMercatoWeb, c’è un nome a sorpresa tra i candidati alla Panchina della Roma: si tratta del ct croato Dalic. In pole resta Fonseca dello Shakhtar seguito da De Zerbi. Secondo Tmw ci sarebbe stato un incontro tra l’entourage del commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic e la dirigenza della Roma. “Fonseca, Ismaily e Marcos Antonio alla Roma?”, la risposta dell’ex vice ...

Panchina Roma - De Zerbi smentisce le voci sui giallorossi : Panchina Roma – “Per ora c’è poco o nulla. Qualora si dovesse presentare un’offerta concreta, ne parlerò con mia società”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta così le voci sulla Panchina della Roma. “Sono riconoscente al Sassuolo, mi hanno aiutato, qui sto benissimo”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Il giorno che ci sarà l’opportunità di ...

Panchina Roma - Fonseca sempre più vicino : le prime mosse di mercato : Panchina Roma – Paulo Fonseca con molta probabilità sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione. Il tecnico, naturalizzato portoghese, potrebbe essere annunciato domani. Il presidente dello Shakhtar Donetsk ha detto che ci sono parecchie società interessate al “suo” tecnico ed è pronto a liberarlo senza troppe resistenze. Fonseca ha un contratto in scadenza nel 2020 e una clausola da 5 milioni di euro. I ...

Panchina Roma - si avvicina l’ex di Roma e Napoli - i dettagli : Sul versante Roma va registrato uno scatto importante di Paulo Fonseca per la Panchina giallorossa: pronto un blitz in Portogallo per convincere l’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk a trasferirsi nella capitale italiana con un’offerta di un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo le esperienze al Porto e al Braga, l’allenatore portoghese è salito alla ribalta del calcio internazionale proprio ...

Panchina Roma - striscione razzista contro Mihajlovic : “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. E’ la scritta vergognosa firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn’ apparsa questa mattina su un muro della Capitale in relazione alle voci su un possibile contatto tra l’allenatore del Bologna e la Roma per la Panchina giallorossa. Il club è alla ricerca di un sostituto di Ranieri. La pista Mihajlovic non sembra calda per la Roma anche per il disappunto dei tifosi e ...

Panchina Roma - il presidente dello Shakhtar conferma : “Fonseca può andare via” : “Se Paulo Fonseca dovesse ricevere un’offerta da un grande club, chiaramente lo lascero’ andare. Abbiamo un accordo in questo senso e se si presenta un’opportunita’ buona per lui e per il club, ci faremo trovare pronti”. Sono le importanti dichiarazioni di Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, indicazioni per la Roma che ha messo nel mirino l’allenatore come possibile sostituto di ...

Panchina Roma - crolla la quota di Paulo Fonseca : Panchina Roma – La Roma ha necessità di tornare competitiva dopo una stagione deludente, l’obiettivo sarà quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. L’addio con l’allenatore Ranieri è stato sancito, adesso la Roma è al lavoro per trovare un accordo con un nuovo tecnico, nelle ultime ore novità importante. Al momento in pole ci sarebbe Paulo Fonseca, almeno secondo quanto riportano i ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la Panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Panchina Roma - c’è un nome nuovo : ieri incontro con Mihajlovic : Di certo c’è solo l’addio con Claudio Ranieri. Per il resto, in casa Roma è tutto un grande rebus. Giornata frenetica quella di oggi, giornata insolita in cui non si è parlato d’altro che della bomba lanciata questa mattina da Repubblica. Nel frattempo, prosegue il ‘casting’ dei giallorossi per la scelta del prossimo allenatore. Sfumati Conte e Gasperini, sono diversi i nomi in ballo, ma ne spunta uno nuovo. ...