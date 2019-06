Pamela Prati | la verità di Pamela Perricciolo | Abbiamo fatto questa cavolata in tre

Pamela Perricciolo - intervista fiume sul Prati-gate : divulgate le chat : Pamela Perricciolo, intervista fiume sul caso Pamela Prati. divulgate le chat private, emergono tanti tasselli finora mancanti: il bambino fatto passare per Sebastian Caltagirone, il retroscena sull’ospitata di Eliana Michelazzo da Barbara d’Urso, chi gestiva i profili fake e l’uomo con cui la Prati inizialmente parlava Il caso che ha coinvolto Pamela Prati e le […] L'articolo Pamela Perricciolo, intervista fiume sul ...

Live – Non è la D’Urso Marco Carta e l’ex agente di Pamela Prati animeranno la serata del 5 giugno : Live – Non è la D’Urso da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 Marco Carta racconta la sua veritàProtagonista di meme, battute, giochi, scherzi sui social dopo il caso di cronaca che l’ha visto protagonista, Marco Carta approda a Live – Non è la D’Urso mercoledì 5 giugno per raccontare la sua verità. Per chi non lo sapesse il cantante ex di Amici di Maria De Filippi, nei giorni scorsi è stato accusato ...

Caso Prati - l’ex fidanzato di Pamela : “Inventò ai giornali che ci eravamo sposati”. E intanto arrivano denunce : FQ Magazine Grande Fratello 2019, Francesca De André infuriata con Gennaro: “Hai due arachidi al posto dei cogl****”. Il discorso sull’amore dell’onorevole Pezzopane “Nel 1999 uscendo da un allenamento ho iniziato a ricevere messaggi con auguri, felicitazioni e complimenti. Non capivo ma una volta arrivato a casa vedo sul ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Ero obbligata a dire cavolate - ora ho solo paura" : Eliana Michelazzo torna a parlare della bufera medatica che ha investito lei e le sue ormai ex amiche Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Se la prima non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo l'ospitata a Chi l'ha visto - dove, a conti fatti, non ha parlato - e la seconda sarà ospite della puntata di mercoledì 5 giugno di Live - Non è la d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto Instagram per raccontare nuovamente la sua ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - si mette male. Così Floriana Pellino può rovinarle : Si chiama Flora Pellino la donna che può rovinare definitivamente Pamela Prati e le sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le tre protagoniste coinvolte nello scandalo Mark Caltagirone. Come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, la bella influencer si sarebbe recata alla Polizia

Pamela Prati - Giletti mostra Mark Caltagirone : «Eccolo qui di spalle. Mercoledì sarà dalla D'Urso» : Mark Caltagirone, la svolta da Massimo Giletti e forse nella prossima puntata di Barbara D?Urso: colpo di scena infatti nella puntata di ieri di Non è l?Arena, quando il conduttore...

Pamela Prati - parla l'avvocato Carlo Taormina : "Dopo l'acido ho capito che mi stava prendendo in giro" : l'avvocato Carlo Taormina chiarisce il suo ruolo nel cosiddetto "Prati-gate": "L'evento che mi fece dubitare fu la presunta aggressione con l'acido nei confronti di Pamela Perricciolo". Taormina, ingaggiato dalla showgirl Pamela Prati per "tutelare la sua immagine", parla a Mattino Cinque: "Mi sono

Non è l'arena - scoop di Massimo Giletti sul caso Pamela Prati : "Ecco Mark Caltagirone in carne e ossa" : Proprio quando sembrava che il Pamela Prati-gate fosse arrivato alle sue battute finali la saga si riapre. Domenica sera, in un'insolita sinergia tra Canale5 e La7, Massimo Giletti a Non è l'arena ha annunciato di avere in studio un uomo, proprio lui: Mark Caltagirone. Come di consueto dell'imprendi

Carlo Taormina e Pamela Prati - è ancora scontro su Mark Caltagirone : È destinato a portare con sé strascichi anche nel corso dell’estate il ‘Prati gate‘. Dopo la rinuncia al mandato da parte del suo ex avvocato Carlo Taormina, il legale ha rilasciato un’intervista a Iceberg Lombardia, su TeleLombardia. Come riporta Ilfattoqutodiano.it, Taormina ha spiegato diversi dettagli sulla vicenda che tiene banco ormai da mesi, e riferito al triangolo formato dalla showgirl e dalle sue ex agenti ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram : «Ho paura» : Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in...

Eliana Michelazzo e il caso Pamela Prati - lo sfogo su Instagram : «Ho paura» : Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in...

Prati-gate - Dagospia svela il presunto piano : ‘Pamela avrebbe dovuto esser abbandonata all’altare’ : La vicenda legata al giallo delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra essere arrivata al capitolo finale. Nelle scorse ore Dagospia ha svelato quello che doveva essere il piano originale del trio. Stando alle ultime news riportate sul sito di Roberto D'Agostino, Pamela Prati doveva essere abbandonata sull’altare. In questo modo il personaggio dell’imprenditore romano, sarebbe passato in secondo piano. Dagospia avrebbe ricostruito ...

“Doveva finire così”. Pamela Prati - l’ultimo retroscena è da brividi : Il caso Mark Caltagirone si avvia verso la conclusione. Pamela Prati ne esce con le ossa rotte. Così come le sue manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che continuano ad accusarsi a vicenda. Aveva fatto scalpore, nei giorni scorsi, la presenza di Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Federica Sciarelli. Pamela Prati era rimasta in silenzio. La conduttrice aveva sottolineato che la presenza in puntata della Prati, a inizio ...