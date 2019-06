Pamela Prati | Eliana Michelazzo | Ero obbligata a dire cavolate | ora ho solo

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019)torna a parlare della bufera medatica che ha investito lei e le sue ormai ex amichePerricciolo. Se la prima non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo l'ospitata a Chi l'ha visto - dove, a conti fatti, non ha parlato - e la seconda sarà ospite della puntata di mercoledì 5 giugno di Live - Non è la d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto Instagram per raccontare nuovamente la sua verità, fornendo però nuovi dettagli sul rapporto di subordinazione che l'avrebbe legata a quella che si profila sempre di più come una setta.Nella tarda notte di lunedì laha pubblicato una Storia in cui, parlando in terza persona, confessa di aver vissuto continue umiliazioni da parte di Donna, che l'avrebbe costretta a vivere costantemente sotto la sua ala e ai suoi precisi ordini, pena il "rimprovero". Non è dato sapere di che ...

CremoniniCesare : Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati - trash_italiano : ESCLUSIVO: le vere confessioni di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati - SirDistruggere : Non vorrei che la vicenda di #MarcoCarta ci distogliesse, anche solo per un momento, da Pamela Prati e Mark Caltagi… -