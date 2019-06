optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Ha collaborato con Sting e firmato hit mondiali del calibro di Boombastic, It wasn’t me e Angel. 30 milioni di album venduti nel mondo e un nuovo progetto appena rilasciato in digitale, Wah Gwaan?!, nei negozi tradizionali a partire dal 28 giugno in CD e dal 2 agosto in vinile.OM hatoa poche ore dalla finale di The Voice of Italy, dove è ospite questa sera con il promettente diciannovenne Alexander Stewart, che presta la sua voce nel successo You. Il percorso diè oggi consolidato ma non è sempre stato così.è particolarmente attento ai giovani anche perché ha provato sulla sua pelle le difficoltà legate al "nome sconosciuto" da portare con sé quando la notorietà non è nemmeno in cantiere.Ai tempi dell'esordio con Oh Carolina,racconta di aver sentito persone chiedersi chi fosse in quanto non riusciva facilmente ad essere inquadrato, ...

OptiMagazine : OM incontra Shaggy per Wah Gwaan?!, l’album che coniuga la sua gioia contagiosa ed il suo lato introspettivo… -