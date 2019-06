Nuova era per la dermatologia | Congresso mondiale a Milano

Nuova specie di dinosauro australiano emersa da una miniera di opali : fossili di una mandria : Paleontologi dell'Università del New England e dell'Australian Opal Centre hanno descritto una Nuova specie di dinosauro iguanodontide chiamato Fostoria dhimbangunmal. I suoi resti fossili furono trovati 35 anni fa in una miniera di opali, e nonostante la lunga permanenza in un museo solo dal 2015 gli scienziati hanno iniziato a studiarli a fondo.Continua a leggere

Nuova era è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP (tracklist) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Nuova era. Si preannuncia scoppiettante la prossima prova discografica di Lorenzo Cherubini, ora pronto a un tour molto particolare che supporterà con un EP. Come annunciato, le tracce di Jova Beach Party EP saranno 7. 7 tracce con 7 produttori diversi, a cominciare dal 7 giugno. Il numero 7 sarà quindi quello fortunato per il prossimo tour nelle spiagge che avrà inizio dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. ...

La Nuova impresa di Luca Marinelli : reciterà con Charlize Theron in "The Old Guard" - : Marina Lanzone L'attore ha fatto grandi passi avanti: dopo un David di Donatello e un Premio Pasinetti, Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Sarà nel cast del nuovo film prodotto da Netflix Dopo esser stato lo Zingaro in "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Fabrizio De Andrè nel "Principe Libero", Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Il giovane attore italiano è certamente uno dei più talentuosi della sua generazione (ha già vinto il ...

Salute - Gemelli Art : Nuova frontiera cura radioterapia oncologica : Evento conclusivo del progetto "Gemelli ART" (acronimo di Advanced Radiation Therapy), per offrire a degenti e a pazienti radioterapia oncologica

Referendum a San Marino : via libera alla Nuova legge elettorale e al divieto di discriminazioni di genere : Modifica della legge elettorale e della Carta costituzionale a San Marino dove ieri sono stati sottoposti ai 34.458 aventi diritto due quesiti referendari confermativi: uno, appunto, sulla legge elettorale e uno, invece, sul divieto di discriminazione per orientamento sessuale. A votare è stato il 41,97% e i sì hanno vinto in entrambi i casi.Per quanto riguarda la legge elettorale, il Consiglio grande e generale dovrà ...

Tumore del pancreas : Nuova terapia innovativa dimezza la progressione della malattia : Una terapia innovativa migliora per la prima volta la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del pancreas metastatico: si tratta di olaparib, e nei pazienti con mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia, rallentandola e in pratica stabilizzandola. A due anni, il 22% dei pazienti trattati con olaparib risulta libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% di quelli trattati con ...

Formula 1 - Nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...

Giro d’Italia – Carapaz ad un passo dalla vittoria - Nibali e Landa fanno fuori Roglic : la Nuova classifica generale : Carapaz si conferma maglia rosa e si assicura la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: la nuova classifica generale della Corsa Rosa E’ andato in scena oggi l’ultimo tappone di montagna del Giro d’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato percorso tosto e difficile, decisivo per questa 102ª edizione che sta volgendo ormai al termine. Vincenzo Nibali non è riuscito nel tentativo di accorciare le distanze ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : Margherita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un Nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...

"Il nostro Patto per la Salute disegnerà una Nuova Sanità" - dice Giulia Grillo : La lotta al problema atavico delle liste d'attesa, la difesa dei fondi per la sanità pubblica, il tema spinoso dei vaccini: è stato un anno intenso per Giulia Grillo al ministero della Salute, ricco di cose fatte (“come voto mi do un bel 7”, dice), ma che lascia ancora tante cose da fare: “Dobbiamo fare molto di più per mamme e bambini, ad esempio”, ammette. Dodici mesi dopo il giuramento nelle mani di Mattarella, il ministro-medico targato 5 ...

Brigitte Bierlein - la Nuova cancelliera austriaca che mette tutti d'accordo : Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen dall’inizio della crisi scoppiata con la diffusione di un filmato in cui l’ex vicecancelliere Heinz-Christian Strache lasciava intendere di essere corruttibile, ha continuamente sottolineato l'importanza della Costituzione. Dopo che il governo di Seba

Nuova lite tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei dopo la cena con Osvaldo : Nella notte romana, è scoppiata Nuovamente la tensione tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Archiviato il momento della “strigliata” di Milly Carlucci e delle scuse da parte del ballerino romano alla sua fidanzata per le scenate di gelosia causate dalla forte complicità di lei con il compagno di ballo Dani Osvaldo, i due sono stati paparazzati nel corso di una baruffa fuori da un ristorante del quartiere romano di Prati.-- La lite è scoppiata ...

Codici sconto : la Nuova frontiera del risparmio grazie a Piucodicisconto.com : In principio erano gli Stati Uniti con la coupon mania e le trasmissioni che mostravano come fosse possibile fare la spesa a costo zero (o quasi). In seguito la passione per i Codici sconto è atterrata anche in Italia. Secondo una recente ricerca promossa da PiuCodicisconto, nel 2018 sono stati oltre 6 milioni gli italiani che hanno utilizzato in rete i buoni acquisto. Una cifra impressionante se si considera che nel 2017 il totale era fermo sui ...

Katy Perry ha fatto tatuaggi combinati coi fan al preascolto di Never Really Over - Nuova frontiera della promozione : A poche ore dal lancio ufficiale del brano Katy Perry ha radunato un po' di fan per il preascolto di Never Really Over: alcuni fortunati sostenitori della popstar si sono ritrovati mercoledì 29 maggio a Los Angeles per ascoltare in anteprima il brano e hanno avuto modo di conoscere la cantante con le tradizionali foto di rito. Ma non c'è stato solo questo. Katy Perry ha sperimentato una nuova frontiera della promozione, tatuandosi sulla pelle ...