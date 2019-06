Notre Dame | un mese e mezzo dopo l' incendio un disastro sanitario | cosa hanno trovato nel

Francia - incendio in Notre Dame : trovato piombo nel sangue di un bimbo - test ai residenti : Elevate concentrazioni di piombo sono state riscontrate in un bambino che abita a Parigi, nel quartiere dell’Ile de la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame colpita dall’incendio del 15 aprile. Le autorità francesi hanno pertanto invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un’analisi del sangue per valutare il livello di piombo. L’Agenzia regionale della ...

Sei pompieri accusati di stupro : avevano salvato Notre-Dame : Nicola De Angelis Sono in utto sei i vigili del fuoco di Parigi coinvolti in una bruttissima storia su uno stupro perpetrato ai danni di una studentessa norvegese. Uno stupro di gruppo, proprio nella caserma della città Erano gli eroi di Notre-Dame di Parigi, avevano lavorato duramente per riuscire a salvare la cattedrale dalle fiamme che l'avevano avvolta ma ora a finire nella polvere sono in sei. L'ufficio del procuratore della ...

Notre-Dame - si studia legge per saltare regole della tutela per accelerare ricostruzione. I professionisti della cultura protestano : Oggi, non si tratta solo di compiere un gesto che riguarda l'architettura, ma si tratta di milioni di gesti, umili ed esperti, governati dalla scienza e dal sapere, nel quadro di una politica ...