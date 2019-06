Noa | stuprata da bambina | a 17 anni sceglie eutanasia | «Respiro | ma non ho mai vissuto»

ilmessaggero

(Di martedì 4 giugno 2019) Si chiamava Noa Pothoven, aveva 17e la sua storia arriva dai Paesi Bassi. È morta domenica scorsa nel soggiorno della sua casa ad Arnhem, con il supporto dei medici...

Blogdelledonne : Ha scelto di morire a 17 anni... da bambina era stata stuprata - zazoomnews : Noa stuprata da bambina a 17 anni sceglie leutanasia: «Respiro ma non ho mai vissuto» - #stuprata #bambina… - zazoomnews : Noa morta a 17 anni: stuprata da bambina ottiene leutanasia per depressione. «Respiro ma non vivo più» - #morta… -