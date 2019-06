No Straight Roads annunciato ufficialmente

gamerbrain

(Di martedì 4 giugno 2019) NO, il nuovo titolo action-adventure a tema musicale del lead game designer di Final Fantasy XV Wan Hazmer, è diretto all’E3 con un grande annuncio. Sold Out è felice di annunciare la sua partnership con Metronomik per pubblicare NOin tutto il mondo su PlayStation 4 & PC all’inizio del 2020. Grazie alla partnership, NOverrà pubblicato in versione fisica su PlayStation 4 quando il titolo sarà lanciato l’anno prossimo, insieme alla versione digitale per PS4 & PC. Wan Hazmer, CEO di Metronomik ha dichiarato: Siamo entusiasti della partnership con Sold Out e di pubblicare anche un’edizione fisica. Posticipare il gioco all’inizio del 2020 non è stata una decisione facile, ma i tempi supplementari ci permetteranno di realizzare appieno la nostra concezione di NO ...

Console_Tribe : Annunciato No Straight Roads, il nuovo videogioco del lead game designer di Final Fantasy XV -… -