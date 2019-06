Nigeriano latitante ricercato per violenza sessuale | arrestato ieri

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Federico Garau Resosi irreperibile prima che le autorità lo conducessero dietro le sbarre, l'africano erain tutta la penisola.nella giornata digrazie alle segnalazioni dei cittadini È finalmente finito in manette un 30enneaccusato dida tempo in tutto il Paese. Lo straniero è stato rintracciato a Cacciola, una frazione di Scandiano (Reggio Emilia). Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'africano era statoa Roma nel mese di maggio dello scorso anno per il sopra citato reato. Finito dietro le sbarre, il 30enne era stato successivamente scarcerato il 15 novembre 2018 per decorrenza dei termini di custodia cautelare. L'imputato avrebbe comunque dovuto rispettare l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, recandosi presso la caserma dei carabindella stazione di Venezia, a Marghera. ...

