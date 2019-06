Neymar | segni di stress post traumatico sul corpo della presunta vittima di stupro

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Nuovi sviluppi in merito al caso riguardante il calciatore brasiliano. In attesa di venerdì, quando l’asso sudamericano accusato dida una 27enne brasiliana sarà ascoltato dalla polizia circa la diffusione di immagini intimeper provare la sua estraneità ai fatti, emerge un esame medico al quale la ragazza è stata sottoa il 21 maggio, sei giorni in seguito alla violenza: l'indagine avrebbe rivelato “dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastricied ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche”.La donna, la cui identità non è stata resa nota, ha accusatodi averla violentata il 15 maggio all'interno di un albergo di Parigi.disuldi04 giugno 2019 10:05.

