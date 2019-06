Nations League | Portogallo-Svizzera su Italia Uno

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - PAGELLE. Sorokaite e Chirichella implacabili. Che brava Pietrini! : E’ arrivata questa mattina ad Hong Kong la sesta vittoria dell’Italia nella Nations League. Un successo importante, anche se non limpidissimo, quello ottenuto dalle azzurre che hanno giocato a corrente alternata contro le riserve olandesi, che a più riprese hanno creato qualche grattacapo di troppo alla squadra di Mazzanti, in difficoltà per lunghi tratti soprattutto nella fase cambio palla. Ecco le pagelle del match odierno. OFELIA ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - sesto successo delle azzurre! Sorokaite e Pietrini ancora protagoniste : Comincia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana nella terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile, in programma questa settimana ad Hong Kong (Cina). Nella sfida di apertura le azzurre hanno raccolto la sesta vittoria nelle prime sette partite superando l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-13; 22-25; 25-19; 25-16) e confermandosi al comando della classifica generale nella prestigiosa competizione ...

LIVE Italia-Olanda 3-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre a corrente alternata ma ancora vincente! Bene Sorokaite e Chirichella

LIVE Italia-Olanda 2-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche le quarto set : 12-7

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia al lavoro in Russia : Volleyball Nations League Maschile: azzurri al lavoro in Russia Ufa, Russia. Al termine di un lungo viaggio di trasferimento gli azzurri, partiti al mattino presto da Jiangmen in Cina, hanno raggiunto nella notte la cittadina russa di Ufa dove nel prossimo weekend saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. La Nazionale tricolore ha chiuso la prima settimana di VNL al 5° posto della classifica generale con 6 punti ...

LIVE Italia-Olanda 2-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre si riportano in vantaggio : 25-19 nel terzo set

LIVE Italia-Olanda 1-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre tornano a condurre nel terzo set : 14-8

LIVE Italia-Olanda 1-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre distratta e sprecone nel secondo set : 22-25

LIVE Italia-Olanda 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre fallose in ricezione nel secondo set : 15-16

LIVE Italia-Olanda 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Sorokaite trascina le azzurre - che dominio nel primo set : 25-13

Nations League - domani si gioca Portogallo-Svizzera : Cristiano Ronaldo a caccia del titolo : Cristiano Ronaldo si proietta verso il prossimo, immediato obiettivo: conquistare la prima edizione della Nations League con il suo Portogallo. domani sera i lusitani ospiteranno al “do Dragão” la Svizzera nella prima delle semifinali (l’altra è Olanda-Inghilterra). CR7 e compagni si sono qualificati alle Final Four dopo aver chiuso il girone di qualificazione davanti all’Italia di Roberto Mancini e alla Polonia e ...

LIVE Italia-Olanda volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : antipasto di pre-olimpico per le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, settimo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due fra le più forti squadre al mondo che fra due mesi esatti a Catania si contenderanno il posto a disposizione per l’Olimpiade di Tokyo nel torneo preolimpico. Le olandesi da sempre hanno creasto non pochi problemi alla squadra italiana che deve iniziare a prenderci le ...

Volley femminile - Nations League 2019. Primo contatto con l’Olanda - rivale delle azzurre nella qualificazione olimpica : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DELLA Nations League 2019 DI Volley femminile (SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Farci l’occhio, iniziare ad abituarsi al colore arancione dall’altra parte della rete, anche se le attrici protagoniste cambieranno da qui ad agosto e ne arriveranno di più brave e pericolose per il progetto olimpico dell’Italia di Mazzanti. Questo, oltre la sesta vittoria in Nations League, l’obiettivo della squadra ...

Italia-Olanda volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Olanda DELLA Nations League 2019 DI volley femminile (SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Prosegue questa settimana il programma della Nations League 2019 di volley femminile. La Nazionale italiana si sposta ad Hong Kong (Cina) per disputare la terza tappa della prestigiosa competizione itinerante nella quale si troverà di fronte nell’ordine Olanda, Giappone e Cina. Le ragazze allenate da Davide Mazzanti ...