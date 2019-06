MV Agusta Superveloce | inno alla bellezza

gqitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) «Questa moto s'ha da fare!». Era quello che avevano pensato tutti all'Eicma osservando la MVsul piedistallo dello standFiera milanese. Ora, dopo qualche mese di attesa, la Casa di Schiranna ha ufficializzato le date della produzione: i primi esemplari arriveranno nel 2020 e si tratterà della Serie Oro, in tiratura limitata di 300 esemplari, che verranno consegnati a partire da marzo 2020. La motocicletta sarà esattamente ugualeconcept presentata lo scorso novembre. Una combinazione neo-retrò di linee anni ’70 con tecnologie ed elettronica di ultima generazione. Il motore 3 cilindri in linea da 148 cavalli della800, montato su un telaio in acciaio, è accoppiato ad un albero controrotante e un cambio elettronico a 6 marce e spara il suo sound attraverso gli inconfondibili gli scarichi a canne d’organo. Roberto TurciDietro il cupolino dalle ...

