Morta mamma che rifiutò la chemio per curare il cancro con dieta vegana e integratori

Mamma rifiuta la chemio per un cancro al seno e sceglie la dieta vegana : Morta a 40 anni : Una donna di 40 anni, a cui era stato diagnosticato un cancro al seno, è morta dopo aver rifiutato la chemioterapia per via delle proprie convinzioni. vegana convinta, Katie Britton-Jordan,...

Infarto mentre fa il bagno nella vasca! La 18enne Amber trovata Morta dalla mamma : Il suo cuore si è improvvisamente fermato, mentre faceva il bagno nella vasca. Amber Rummels, 18 anni, è stato trovata dalla madre “sott'acqua con i rubinetti ancora in funzione” nella sua casa di famiglia a Llandaff, Cardiff, in Galles. Secondo quando accertato dall’inchiesta sulla morte della teenager, Anita Lewis, 44 anni, ha tirato fuori Amber dalla vasca e ha compiuto disperatamente una manovra di rianimazione, prima che arrivassero i ...

Il dramma di Roberto : cerca la mamma biologica - ma scopre che è Morta d’infarto in un bar : Roberto è nato il 3 ottobre 1993 all'ospedale civile di Asti senza aver mai conosciuto la mamma biologica. Fin da bambino ha voluto sapere le proprie origini e, appena maggiorenne, ha cominciato le sue ricerche. Purtroppo ha scoperto che la mamma è morta d'infarto in un bar di Asti nel 2001. “Adesso vorrei sapere chi era mio padre o se ho dei fratelli”, è l’appello di Roberto a Fanpage.it.

Mamma 51enne trovata Morta in casa : “Uccisa con un colpo di pistola dal figlio adottivo di 9 anni” : Pauline Randol, 51 anni originaria di Detroit, Stati Uniti, è stata uccisa nella sua casa di Fawn River Township dal figlio adottivo di 9 anni. Arrestato con l'accusa di omicidio, il bambino è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica e non è ancora chiaro se verrà processato come un adulto o come un minore: "Aveva paura di stare crescendo un potenziale serial killer".Continua a leggere

Due incidenti Mortali a poche ore di distanza : morti una giovane mamma e un anziano : Due incidenti stradali mortali a Barberino del Mugello: all'altezza del casello dell'A1 ha perso la vita una 38enne, mentre...

Pensionato morto a Manduria - “Gli avevano portato via anche i ricordi della mamma Morta” : "Nonostante io fossi l'unico con il quale scambiava qualche parola al bar, non mi ha mai parlato delle violenze subite perché era riservato e orgoglioso" ha ricordato l'amico di infanzia di Antonio Cosimo Stano, il 66enne vittima delle violenze di una baby gang. "In ospedale ho capito che era spento dentro, che non aveva alcuna voglia di vivere" ha aggiunto Fabio Dinoi.Continua a leggere

Bologna - bimba nata Morta dopo che la mamma era stata dimessa dall’ospedale : domani l’autopsia : Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo della bambina nata morta l'11 aprile all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, mentre la mamma era all'ottavo mese di gravidanza. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per interruzione colposa di gravidanza. I familiari della bambina avevano presentato denuncia contro ignoti alcuni giorni dopo la morte della piccola.

Natasha - la giovane mamma ritrovata Morta! Aveva denunciato il compagno per lesioni : Poco prima di scomparire Natasha Chocobok Aveva consegnato alla madre i referti medici delle presunte aggressioni per mano del compagno: "Se mi succede qualcosa, portali ai carabinieri". La ragazza è stata trovata cadavere sulla riva dell'Adige, lo scorso 19 aprile. I documenti attestano le lesioni subite nel corso di una pesante aggressione domestica. Dieci giorno dopo la sua scomparsa Natasha è stata trovata cadavere non lontano dalla ...

Trovata Morta Natasha - la mamma di 29 anni scomparsa a Legnago : il corpo lungo l’Adige : È stata Trovata morta Natasha Chokobok, mamma di 29 anni di origine rumena, scomparsa lo scorso 9 aprile da Legnago, in provincia di Verona. Era uscita di casa per gettare la spazzatura e non è mai più tornata. Il corpo senza vita è stato scoperto sulla riva dell'Adige dalle forze dell'ordine che la stavano cercando.Continua a leggere

Nadia Toffa in ospedale sbotta : “Mi danno Morta - ferite la mia mamma” : Nadia Toffa in ospedale per la chemioterapia, in rete circolano fake news sulla sua morte: la giornalista perde la pazienza Riuscire a mantenere la calma quando sei un personaggio pubblico e in rete circolano notizie false sul tuo conto non è sempre facile. Questo lo sa bene Nadia Toffa che, alla lettura dell’ennesima fake news […] L'articolo Nadia Toffa in ospedale sbotta: “Mi danno morta, ferite la mia mamma” proviene ...