Moggi ironico | “Sarri alla Juventus? Penso stia preparando vestiti nuovi per la panchina

(Di martedì 4 giugno 2019) Lucianosu chi sarà il nuovo tecnico della Juve Lucianoè intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: "Ancelotti ottimo allenatore, è stato l'ombrello per non aver trattenuto Sarri al Napoli. Juve? Credo che ci sia la voglia di prendere Guardiola, di sentire se la Champions è possibile per il Manchester City. Ma la certezza di dover approdare in uno di questi due: Sarri o Guardiola. Pochettino più difficile. Ma non ci metterei ancora la certezza su Sarri. Anche secheper labianconera. Lì dovrebbe cambiare subito modo di proporsi"