Mobilità sostenibile | Ceo di Michelin | è ora di agire

Mobilità sostenibile : al via a Montreal il summit mondiale di Michelin : Da oggi al 6 giugno si tiene a Montreal Movin'On, il summit mondiale organizzato da Michelin che riunisce opinion leader, esperti da tutto il mondo

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra energie rinnovabili - Mobilità sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...

Mobilità sostenibile e rivoluzione digitale nel futuro delle città : Mobilita' urbana sostenibile e rivoluzione digitale per favorire il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell'Agenda 2030

MUV – “Mobility Urban Values” è il progetto Horizon 2020 per la Mobilità sostenibile : Presentato il primo torneo al mondo fra città dedicato alla mobilità sostenibile ideato all’interno di “MUV – Mobility Urban Values”, progetto europeo di ricerca applicata a cura del laboratorio di design PUSH finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020. Per partecipare basta scaricare l’app “MUV” (per Android e iOS) che trasforma la mobilità in uno sport e iscriversi al torneo che inizierà ufficialmente il 3 giugno e ...

Clima - Raggi : “Con sindaco di Riad abbiamo parlato di Mobilità sostenibile” : “Ho avuto un colloquio a Tokyo con il sindaco di Riad Tariq Abdulaziz Alfaris. abbiamo parlato di future collaborazioni tra le due citta’ e abbiamo approfondito la discussione su mobilita’ sostenibile e sviluppo economico”. Cosi’ su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi in Giappone per ‘l’Urban 20’, il summit per la lotta ai cambiamenti Climatici. L'articolo Clima, Raggi: “Con sindaco di ...

È tempo di vivere la Mobilità sostenibile con il Festival dell’eMobility : Sono molte le novità attese per la 3ª edizione di e_mob, la rassegna della mobilità elettrica che nel 2018 ha attratto oltre 21.000 visitatori a Palazzo Lombardia di Milano, sede della Regione anche quest’anno ospita manifestazione in programma dal 26 al 28 settembre 2019. L’appuntamento è stato ufficializzato con le delibere del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, i tre enti ...

Campania : un bando da 46 milioni di euro per lo sviluppo della Mobilità sostenibile e sicura : “Attraverso questo bando la Regione Campania vuole mettere in campo soluzioni concrete e innovative per la mobilità del futuro per fare delle nostre città dei luoghi sempre più vivibili, sostenibili e sicuri“. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’avviso pubblico per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera per la mobilità sostenibile e sicura, la cui dotazione ...

Mobilità sostenibile all'Earth day : 'Non c'è un pianeta B' - VIDEO - : Ma, soprattutto, siamo stata la prima assemblea legislativa ad aver approvato la risoluzione sull'economia circolare mettendo a disposizione 2,6 milioni di risorse a partire da quest'anno » . Ai ...

Torna a Milano la GAI ECONOMY RUN - la gara automobilistica amica dell’ambiente per incentivare una Mobilità più sostenibile : Il GAI, Associazione di acquisto solidale da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale e per questo attiva dal 2013 nell’acquisto in gruppo di auto ibride e veicoli a basso impatto ambientale, annuncia la nuova edizione della GAI ECONOMY RUN, la manifestazione di auto ibride unica nel suo genere. Appuntamento, dunque, per la giornata di domenica 26 Maggio 2019 a partire dalle 8:30 presso il Politecnico di Milano – Campus ...

NIU lancia due nuovi scooter elettrici per la Mobilità sostenibile : Per celebrare l' Earth Day , la Giornata Mondiale della Terra lo scorso 22 aprile, evento che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia del nostro pianeta, NIU ha lanciato due nuovi ...

Accordo su biometano per Mobilità sostenibile : Le filiere agricola, industriale ed energetica hanno firmato un Accordo per l'uso del biometano per la mobilità sostenibile e l'economia circolare. A firmare l'Accordo: Confagricoltura, il Consorzio Italiano Biogas, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

TPL - Governo adotta Piano Mobilità sostenibile per rinnovo parco bus : Via libera di Palazzo Chigi al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile da 3,7 miliardi di euro , proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli , volto non ...

Governo adotta Piano Mobilità sostenibile per rinnovo parco bus : Via libera di Palazzo Chigi al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile da 3,7 miliardi di euro , proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli , volto non ...

Strategia Italia - Conte firma i decreti su Mobilità sostenibile e piano idrico : Alla riunione presieduta dallo stesso premier hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, i ministri delle ...