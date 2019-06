Minecraft Earth | il gioco per mobile che utilizza la realtà aumentata si mostra nel primo

Minecraft compie 10 anni e annuncia Earth : la versione in realtà aumentata per iOS e Android : Per celebrare il decimo anniversario della sua nascita, Minecraft ha svelato il nuovo gioco mobile in realtà aumentata Minecraft Earth, per iOS e Android. Dal 2009 Minecraft continua a crescere: con quasi 130 milioni di ore di Code session completate e 176 milioni di copie della versione base del gioco in tutto il mondo, è diventato il videogioco più venduto di sempre (battuto il Tetris, fermo a quota 170 milioni). Ma ora era il ...

Minecraft Earth si prepara a riempire di blocchi virtuali il mondo reale : Minecraft Earth è una versione particolare del popolare videogioco sandbox che sfrutta la realtà aumentata per dare vita nel mondo reale alle strutture costruite nell'app. In maniera simile a Pokémon Go, sarà possibile camminare nel mondo reale alla ricerca di blocchi, creature ed esplorare micro mondi di Minecraft in realtà aumentata.I giocatori potranno costruire delle strutture a blocchi sia in ambienti piccoli come un tavolo sia all’aperto ...

