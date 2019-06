Milano | figlia disabile maltrattata | i genitori negano

Milano - figlia apre uovo di Pasqua in anticipo : padre le rompe il naso : La lite è scoppiata in un'abitazione in zona Baggio tra una 20enne e il genitore di 53 anni, già segnalato per un precedente litigio

Milano : figlia apre in anticipo l'uovo di Pasqua - il padre le rompe il naso con un pugno : Un curioso fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio di ieri a Milano, precisamente in via Viterbo, dove un 53enne, padre di una figlia di 20 anni, ha picchiato quest'ultima per futili motivi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tutto è partito quando la giovane ha aperto il tradizionale uovo di Pasqua. Non era proprio la giornata in cui si scartano le uova, ma la ragazza non vedeva l'ora di aprirlo e scoprire cosa ci fosse ...