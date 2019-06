Migranti | Ue denunciata dalla Corte delll' Aja per le morti in mare | Crimini contro

L'Ue denunciata per crimini contro l'umanità sulla gestione dei Migranti : Per la gestione dei migranti un gruppo di avvocati internazionali ha deciso di depositare una denuncia contro l’Unione europea alla corte penale internazionale dell’Aia. Lo scrive El Pais che cita i legali, i quali assicurano di avere “prove che coinvolgono la Ue, i funzionari e i rappresentanti degli Stati membri” rei di aver commesso “ crimini contro l’umanità”. La denuncia parte da alcune ...

