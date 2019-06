Migranti | l’Ue denunciata alla Corte penale internazionale | “Crimini contro l’umanità i

Gravi colpe nella gestione dei Migranti - l’Ue denunciata per crimini contro l’umanità all’Aia : «crimini contro l’umanità»: è il capo d’accusa contenuto in una denuncia contro l’Unione Europea e gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati, Italia, Germania e Francia. La denuncia è stata presentata alla Corte penale internazionale dell’Aia (CPI) e contenuta in un documento lungo 245 pagine. Lo scrivono i...

Tangeri - il porto del Marocco dove i Migranti africani sognano la Spagna : “Qui reprimono i poveri con i soldi dell’Ue” : L’Unione Europea e il “Piano Marshall” contro le migrazioni verso i territori comunitari. dove non arrivano le promesse e le repressioni, riescono i finanziamenti a fondo perduto. Ieri la Turchia, oggi il Marocco e in mezzo la strategia italiana per la Libia. L’accordo preso da Bruxelles col presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel 2016, un giochetto da 6 miliardi complessivi in due tranche, ha aperto la strada a collaborazioni di ...

Italiani come noi - quale futuro per l’Ue? Tra scettici - delusi e (pochi) ottimisti : “Fisco e Migranti - stesse regole per tutti” : Il futuro dell’Unione europea è un argomento che non suscita grande entusiasmo. Tra i cittadini interpellati in strada in vista delle prossime elezioni europee, alcuni invocano l’Italexit; molti hanno perso ogni fiducia nel processo di integrazione, pur ritenendo che l’Italia debba rimanere nella zona Euro; gli stessi sostenitori della UE auspicano una profonda riforma delle regole. Ma in quale direzione? “Impossibile una ...

Migranti - l’Ue vara la guardia di frontiera e costiera comune : ‘Avrà 10mila uomini’. M5s : ‘Compromessa sovranità degli Stati’ : La riforma è realtà. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che rafforza la guardia di frontiera e costiera europea. Le modifiche già concordate con i ministri dell’Ue all’Agenzia Frontex, che si occupa della gestione delle frontiere esterne dell’Unione, introducono un corpo permanente di 10mila unità entro il 2027. Sarà composto da guardie di frontiera e guardie costiere dell’agenzia e da personale distaccato ...