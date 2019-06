meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Neve e ghiaccio si sono imposti sull’Australia orientale fino alsubtropicale. Il Bureau ofrologyl’ha descritta come una vista “”, facendo notare che lo stato non riceveva una notevoledal 2015. Allerte per forte maltempo sono state emanate anche per una fascia di costa lunga 1.000km, che include Sydney. I residenti sono stati esortati a non uscire di casa nelle forti piogge e nei venti di burrasca. Ilrologo Lachlan Stone ha dichiarato alla BBC che lain, guidata da aria più fredda proveniente da sud, è stata un evento insolito in uno stato con un clima subtropicale-tropicale. “Ma nel sud dello stato, soprattutto vicino al confine con il Nuovo Galles del Sud, è abbastanza montagnoso e nelle aree elevate può fare molto freddo”. In rete, molti non hanno perso tempo nel commentare le scene dellodel...