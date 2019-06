Messina | il sindaco chiude la sede dell' ex Provincia | si barrica al suo interno e inizia

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Emanuela Carucci Il primo cittadino ha deciso dire la protesta nell’attesa di evoluzioni che diano concrete risposte al problema del rischio dissesto per le ex Province siciliane Un segnale di protesta forte e chiaro, quello di Cateno De Luca,metropolitano di. Ha chiuso Palazzo dei Leoni,a ex, e si èto al suondo lo scioperoa fame a oltranza. La decisione, che arriva dopo una serie di proteste, è determinata "dall'insufficienza dei fondi destinati alle ex Province siciliane". Non basterebbero "a salvare i nove enti di area vasta'isola" dal dissesto, come sottolinea lo stesso De Luca. Ciò emerge, spiega il primo cittadino, "dalla discussione, in atto in queste ore in Commissione Bilancioa Camera, dove è stata prevista la somma di 140 milioni di euro da prelevare dal fondo sviluppo e coesione di ...

