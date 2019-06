Mercato Napoli – Gli azzurri su Mendy dell’Olympique Lione

CalcioMercato Napoli - Zapata nel mirino - fissato il prezzo : pronte 6 cessioni per finanziare il colpo : Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino, fissato il prezzo: pronte 6 cessioni per finanziare il colpo Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino. Vi abbiamo già anticipato di come il Napoli si stia muovendo per aggiucarsi un attaccante di qualità. I nomi più quotati restano quelli di Rodrigo del Valencia, Hirving Lozano del Psv e Duvan Zapata dell’ Atalanta. Per quest’ ultimo, secondo Gianluca Di Marzio, nel corso della ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Mercato - l’ex Mazzarri chiede il calciatore del Napoli - i dettagli : Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino di Mazzarri cercherà sul Mercato innanzi tutto un fluidificante per la corsia sinistra. Il primo candidato pare al momento il portoghese Mario Rui del Napoli, 28 anni, sotto contratto fino al 2022 , Mario Rui costa sui 13 milioni. Prima che le trattative per lui possano però decollare occorrerà attendere la sentenza Uefa sul Milan: il portoghese, infatti, difficilmente ...

CalcioMercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

CalcioMercato Napoli - James Rodriguez sempre più vicino : il Bayern non lo riscatta : Da qualche giorno il suo nome viene accostato al Napoli, città in cui ritroverebbe Carlo Ancelotti. James Rodriguez potrebbe rappresentare un colpaccio da parte degli azzurri, che rilancerebbero un calciatore dalle indubbie qualità ma che non ha reso ultimamente per come può. Adesso, ad avvalorare l’ipotesi di un possibile approdo in Italia, il mancato riscatto del Bayern Monaco, che lo aveva acquisito in prestito dal Real Madrid nel ...

Il Mercato in uscita del Napoli : l’obiettivo è recuperare soldi ed equilibrare la rosa : De Laurentiis e Ancelotti intendono rinforzare il Napoli in attacco, ma la priorità per il presidente sono le cessioni, non solo per fare cassa, ma per snellire l’organico perché, scrive Repubblica Napoli, “una rosa così ingolfata non piace a nessuno”. I primi ad uscire devono essere i due terzini, Hysaj e Mario Rui. Per il primo si aspetta di conoscere il destino di Sarri: l’ex tecnico del Napoli avrebbe già voluto ...

CalcioMercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

CalcioMercato Napoli - si guarda in casa Real Madrid : Hernandez - Ceballos e Llorente gli obiettivi : Calciomercato Napoli – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di Calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi ...

Gazzetta : Llorente - Ceballos e Hernandez. Il Mercato del Napoli punta al Real Madrid : Il mercato del Napoli punta al Real Madrid. Sulla Gazzetta l’operazione del club di De Laurentiis, interessato ai cartellini di Marcos Llorente, Dani Ceballos e Theo Hernandez, tre giovani di proprietà, appunto, della squadra spagnola. Si tratta di un’idea da sviluppare, su cui si sta ragionando, che porterebbe a qualcosa di simile all’operazione conclusa tra le due società nel 2013, quando dal Real il Napoli acquistò Higuain, ...

Mercato Napoli in uscita - cinque azzurri pronti all’addio : dalle cessioni si finanzieranno i colpi in entrata. I nomi : Mercato Napoli in uscita Secondo Repubblica sono cinque gli azzurri che lasceranno il Napoli in questa sessione di Mercato estivo e sono: Diawara, Hysaj, Mario Rui, Ounas e quasi sicuramente Verdi. Il motivo dovrebbe essere che non hanno trovato spazio o non hanno convinto Carlo Ancelotti. Come riferisce il quotidiano, queste cinque cessioni saranno fondamentali per finanziare il Mercato in entrata. Leggi anche Mercato Napoli, James ...

Mercato Napoli - James Rodriguez ha detto sì : le ultime : Mercato Napoli, James Rodriguez ha detto sì: le ultime Mercato Napoli James Rodriguez| Carlo Ancelotti mai, come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, senza il via libera presidenziale, si sarebbe mosso con Jorge Mendes per James Rodriguez. Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono far derogare all’asticella degli stipendi: con uno stipendio vicino ai 7 milioni netti, il ...

Mercato Napoli – Il punto sulle piste Lozano e Rodrigo : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul Mercato del Napoli, in particolar modo sul parco attaccanti. Le piste Lozano e Rodrigo. Mercato Napoli – La rosea fa il punto della situazione in merito alle trattative per arrivare agli attaccanti richiesti da Carlo Ancelotti. Il mercaro del Napoli entra nel vivo perchè Ancelotti vorrebbe avere la maggior parte della rosa pronta per Dimaro. Lozano del ...

CalcioMercato domenica 2 giugno : Napoli su James Rodriguez - scambio Dybala-Icardi : Calciomercato 2 giugno- Napoli: come confermato da De Laurentiis, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su un grande attaccante. Arriverà una punta di spessore, un giocatore capace di spostate gli equilibri offensivi. Ci sarà un nuovo affondo assalto a Cavani? Bisognerà aspettare l’evolversi della situazione. Detto questo, i partenopei hanno già chiuso per […] L'articolo Calciomercato domenica 2 giugno: Napoli su James ...

CalcioMercato Napoli - Ancelotti ha il sì di James Rodriguez : si tenta il colpo ad effetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova ...