Mercato Juventus | da Koulibaly a De Ligt | ecco chi arriverà in difesa

CalcioMercato Juventus – L’arrivo di Sarri costringe Mandzukic all’addio : Cina o Borussia Dortmund le piste calde : L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus costringerebbe Mario Mandzukic all’addio: il trasferimento in Cina o al Borussia Dortmund sono le destinazioni più accreditate Mario Mandzukic è stato uno dei punti fermi della Juventus di Allegri. Sia da prima punta che da ala ‘di fatica’, il bomber croato si è sempre messo a disposizione della squadra, unendo gol, cattiveria e tanto sacrificio. Il prototipo ideale di giocatore ...

Juventus - possibile scambio di Mercato con la Roma Perin-El Shaarawy : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva per la Champions League e la Serie A. Alcune decisioni di mercato saranno inevitabilmente avallate dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma l'idea della dirigenza è quella di costruire una rosa ideale per il 4-3-3, l'obiettivo è quindi dare una filosofia offensiva. Proprio gli esterni ...

CalcioMercato Juventus - si lavora per un clamoroso ritorno : avviati i contatti con Paul Pogba : Fabio Paratici ha già discusso con Raiola circa l’ingaggio da destinare al centrocampista francese, che accetterebbe di buon grado di ritornare alla Juve In attesa di definire chi sarà il nuovo allenatore, la Juventus lavora per rinforzare il reparto di centrocampo, provando a riportare in Italia Paul Pogba. Fabio Ferrari/LaPresse Primi contatti tra le parti già avviati, con Fabio Paratici che ha parlato con Raiola per definire ...

Juventus al lavoro anche sul Mercato : Milinkovic Savic è uno degli obiettivi (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha iniziato a programmare il suo mercato con l'obiettivo di regalare acquisti funzionali al 4-3-3. Secondo La Stampa infatti, la Juventus vorrebbe allestire una squadra in grado di potersi esprimersi al meglio con una filosofia di gioco offensiva, in previsione del possibile arrivo di Maurizio Sarri. Nello specifico i due colpi di mercato su cui la ...

CalcioMercato : Juventus e Inter si contendono Federico Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di Mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

Juventus - Sarri sempre più vicino : i sogni di Mercato sarebbero Chiesa - Icardi e Pogba : Salvo clamorosi novità, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’accordo sarebbe già stato raggiunto: mancherebbero solo alcuni dettagli e poi verrà ufficializzato. Secondo il Corriere dello Sport già domani l’ex Napoli sarà a Torino per firmare l’accordo che lo legherà ai bianconeri e lo porterà ad avere uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione....Continua a leggere

CalcioMercato Juventus - la bomba di Di Marzio : “Clamoroso ritorno di Pogba” : Calciomercato Juventus – In bianconero è diventato campione, tornando poi nella città in cui è cresciuto, quel Manchester United che ha sborsato 100 milioni per acquistarlo dopo averlo perso anni prima a zero. Ma il percorso di Paul Pogba, quasi come un boomerang, potrebbe prendere nuovamente la strada di Torino. La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di ...

CalcioMercato Juventus - nuovo colpo di Paratici : in arrivo un difensore : Calciomercato Juventus – Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della Juventus: Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in Serbia il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese. Leggi anche: Guardiola o Sarri? Crollano le quote e arriva […] More

Mercato Juventus - CR7 chiama l’ex compagno : può arrivare a Torino : Mercato Juventus – Ritorna d’attualità nel calcioMercato nostrano il nome di James Rodriguez, che può sbarcare in Serie A. CalcioMercato.it ha rivelato in esclusiva il sì di Rodriguez al Napoli e ad Ancelotti, ma bisogna convincere il Real Madrid a cedere a cifre accessibili. Gli azzurri devono comunque guardarsi dalla concorrenza della Juventus, altrettanto interessata al colombiano. Sarebbe sceso in campo Cristiano Ronaldo in ...

CalcioMercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

CalcioMercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Mercato Juventus - non solo Ramsey : colpo Paratici - ecco la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Tutto pronto per il nuovo Mercato bianconero in vista dell’estate come trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su una nuova mezz’ala oltre l’arrivo già ufficializzato di Ramsey. Paratici starebbe tentando di portare i bianconero Milinkovic Savic, il quale avrebbe superato Pogba nelle gerarchie della società juventina. 80 […] More

CalcioMercato Juventus : De Ligt e Koulibaly - due sogni da almeno 80 milioni : De Ligt e Koulibaly sono i due sogni del Calciomercato della Juventus per la difesa. Uno è giovane, talentuoso e ha già dimostrato di stare tra i grandi d’Europa. L’altro è ormai un numero uno del ruolo e con il Napoli è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni fino a diventare uno dei migliori centrali del campionato. L’addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini e Bonucci costringe la Juve a fare importanti ragionamenti sul reparto ...