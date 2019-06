Menta nel beauty case

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al suppleMentare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

I prezzi dei fumetti di Sergio Bonelli Editore auMentano da questo mese : Sergio Bonelli Editore, la casa editrice che pubblica tra gli altri i fumetti Dylan Dog, Tex e Julia, ha annunciato un aumento dei prezzi da questo mese. Il costo degli albi mensili da 96 pagine (tra cui Dylan Dog, Tex, Zagor, Dragonero,

Brexit - Coldiretti : mai così tanti prodotti aliMentari italiani richiesti nel Regno Unito : Mai così tanti prodotti alimentari italiani sono stati richiesti nel Regno Unito con la paura di una Brexit senza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ...

Crotone – “Le Fate Italiane : Verso un’Educazione SentiMentale nelle Scuole”.Un incontro profondo - intenso e partecipato al Liceo “G.V. Gravina” di Crotone. : Il Seminario “Verso un’Educazione Sentimentale nelle Scuole” è stato promosso dalla Fidapa della Città di Pitagora, in collaborazione con la

Sinistra italiana - Fratoianni si dimette da segretario : “Da Europee emerso tema della framMentazione nel nostro campo” : Nicola Fratoianni rassegna le dimissioni da segretario nazionale di Sinistra italiana. L’annuncio al termine della direzione nazionale del partito: “La campagna elettorale delle elezioni Europee de La Sinistra ha prodotto un contributo di idee interessante e profondo. Ha avuto il merito di porre con forza alcuni temi su scala europea: la ridistribuzione della ricchezza, la lotta per l’uguaglianza, i diritti. Dalla campagna elettorale ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel suppleMentare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Netflix prevede di auMentare i prezzi fino al 20% nel Regno Unito : Dopo gli USA, Netflix sta aumentando i prezzi delle tariffe mensili per gli abbonati anche nel Regno Unito. Il costo del piano di streaming HD accuserà un rincaro di una sterlina passando a 8,99 sterline mensili. Il costo dell'abbonamento premium, che supporta video 4K e flussi simultanei aggiuntivi, verrà incrementato di 2 sterline e passerà a 11,99 sterline, mentre il costo del servizio base a definizione standard non verrà ritoccato e ...

“Capitan Ambiente” arriva nelle scuole eleMentari di Roma e del Lazio : IL PICCOLO SUPEREROE È IL PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole elementari di Roma e del Lazio arriva “Capitan Ambiente”: il piccolo supereroe della Regione è il protagonista della campagna di educazione ambientale promossa dall’Amministrazione Zingaretti per sensibilizzare gli alunni sulla raccolta differenziata e sullo spreco alimentare. La campagna di “Capitan Ambiente” si articola in un fumetto e un cartone ...

Tav : Toninelli : non struMentalizzare approfondimenti : Tav, Toninelli: "E' noto come la realizzazione della Tav fosse già ampiamente in ritardo prima dell'insediamento di questo Governo

Renzi : “Se il governo cade i parlaMentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Luigi Di Maio - dopo la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei parlaMentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

Nissan - Enel X e RSE avviano la prima speriMentazione in Italia : Enel X, Nissan e RSE avviano la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e restituire energia per la stabilizzazione della rete. Il progetto prevede l’utilizzo di due infrastrutture di ricarica bidirezionale di Enel X, installate nella microrete sperimentale di RSE, che attraverso un’apposita piattaforma di controllo consentono di ...

Enrico Mentana invita Milena Gabanelli alla maratona europee ma lei declina : "Ci vediamo tra 15 giorni" (VIDEO) : Mancano 5 giorni alla maratona delle maratone condotta da Enrico Mentana su La7 e, come in un evento che si rispetti, il suo curatore dispensa inviti per chiudere il cerchio dei maratoneti che lo accompagneranno su quella che sarà una vera e propria volata dalle 22:30 di domenica 26 all'access prime time di lunedì 27 maggio per un totale di circa 22 ore di trasmissione. europee 2019, Mentana ...

Il calo della popolazione di api nel mondo mette a rischio la sicurezza aliMentare e la nutrizione globali : Il declino globale della popolazione di api rappresenta una minaccia grave per un ampio numero di piante vitali per il benessere e i mezzi di sostentamento dell’uomo. I paesi dovrebbero fare di più per tutelare queste preziose alleate nella lotta contro la fame e la malnutrizione – questo il messaggio della FAO per la celebrazione della Giornata Mondiale delle Api. Il numero di api e di altri impollinatori sta calando in diverse ...