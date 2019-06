Medici militari in Molise | presidente della Regione | Contro la misura-tampone

Per coprire i buchi in organico negli ospedali del Molise arrivano Medici militari : I medici militari in soccorso della sanità molisana. La richiesta ai ministeri della Salute e della Difesa arriva dal commissario per l'attuazione del piano di rientro dal deficit, il generale Angelo Giustini, nominato l'anno scorso dal governo. I camici bianchi dell'esercito dovrebbero essere impiegati nelle corsie degli ospedali della regione per 5-6 mesi, in attesa dell'espletamento dei concorsi. "Il nodo - ha ...

Il Molise è senza dottori. Per salvare gli ospedali arrivano i Medici militari : Francesca Angeli Il commissario: «Reparti a rischio chiusura» In tutta Italia mancano 16mila specialisti Scende in campo l'esercito per evitare la chiusura di due ospedali in Molise dove mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti. Il paradosso? Il Molise è una delle regioni con il maggior numero di posti letto: più di sei ogni mille abitanti, una disponibilità doppia rispetto alla Lombardia. Peccato che in corsia ...

Sanità - l’Ordine dei Medici : “Militari in ospedale? Solo una soluzione tampone” : Medici della Sanità militare nelle corsie degli ospedali molisani per sopperire ai ‘buchi’ di personale causati da ferie e pensionamenti? “Una soluzione tampone che potrà avere, a certe condizioni, qualche effetto positivo, ma va ripensato il sistema a livello nazionale”. Con queste parole il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta ...

Molise : mancano Medici - il ministero invia i militari? : Emergenza sanità in Molise, oggi il ministro della Difesa di comune accordo con quello della Sanità deciderà se inviare i militari per fronteggiare la carenza di personale. Secondo il commissario alla sanità, Angelo Giustini, si tratta della soluzione estrema per evitare la procedura di chiusura a partire da mercoledì prossimo dei reparti di ortopedia e traumatologia ad Isernia e Termoli (Campobasso). Secondo il commissario, i medici militari ...

Sanità : il Molise chiede Medici militari contro le carenze in corsia : Dopo i pensionati e i giovani medici specializzandi, a coprire i buchi di organico negli ospedali arrivano i medici militari. Questa volta la richiesta parte dal Molise, dove il commissario ad acta per la Sanità, Angelo Giustini, si è rivolto al ministero della Difesa affinché metta a disposizione ‘camici bianchi con le stellette’, per non rischiare la chiusura di alcuni reparti dei nosocomi regionali. La Difesa avrebbe individuato ...

Molise - mancano Medici : negli ospedali arrivano quelli militari : Molise, mancano medici: negli ospedali arrivano quelli militari "La situazione è critica", avverte il commissario alla Sanità Angelo Giustini. I dottori dell'esercito dovrebbero essere impiegati nelle corsie degli ospedali della regione per 5-6 mesi, in attesa di nuovi concorsi Parole chiave: ...

Molise chiede di poter impiegare Medici militari per sopperire alla carenze : “C’è rischio chiusura di altri reparti” : medici militari specialisti in ausiliaria per fronteggiare l’emergenza dovuta alla carenza di personale sanitario negli ospedali molisani. A proporre questa soluzione è stato il commissario alla Sanità Angelo Giustini chiedendo ufficialmente che siano impiegati già dal prossimo mercoledì 5 giugno, nei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli (Campobasso). Il dicastero ha individuato un elenco di 105 camici bianchi ...

Mancano Medici - in Molise in arrivo i militari per evitare la chiusura dei reparti : L'annuncio del commissario alla sanità regionale del Molise, Angelo Giustini: "La carenza di personale già mercoledì prossimo può portare alla chiusura dei reparti degli Ospedale di Isernia e Termoli. Il Ministero della Difesa ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile"

Sanità - mancano Medici : in Molise arrivano i militari : Sarebbe questa l'unica soluzione per evitare la chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli

Emergenza Medici e reparti a rischio chiusura : in Molise arrivano i militari : Con la mancanza di camici bianchi, rischiano di chiudere i battenti i reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di...