Matteo Salvini | l' idea di un Conte bis per non tornare subito al voto

Matteo Salvini - il sondaggio Ipsos cambia la storia : "Il 40 - 3%" - quali voti la Lega ha rubato alla sinistra : Gli operai votano Lega. La vittoria di Matteo Salvini alle elezioni Europee va anche a loro. Il 40,3% dei voti guadagnati il 26 maggio - fa sapere un'indagine Ipsos - proviene proprio da cittadini che svolgono questo tipo di attività. Se una volta le tute blu erano appannaggio della sinistra, ora la

Roberto Saviano - il Consiglio d'Europa allerta Matteo Salvini : "Sottrarre la scorta è un'intimidazione" : "Intimidazione attribuibile allo Stato". Viene classificata così la dichiarazione di Matteo Salvini sul possibile ritiro della scorta a Roberto Saviano. Il Consiglio d'Europa ha infatti considerato l'episodio "un'intimidazione" e l'ha aggiunto ai casi di allerta presenti sulla piattaforma per la tut

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Santoro ora provoca Salvini : "Matteo dammele - per favore" - : Angelo Scarano Santoro risponde a Salvini e di fatto lo provoca chiedendo tra le righe un posto in Rai Michele Santoro adesso risponde a Matteo Salvini. Dopo gli attacchi di questi giorni e le battute del vicepremier, arriva la risposta del "Teletribuno". Partiamo dalle parole di Salvini che hanno innescato la sua reazione. Il vicepremier qualche giorno fa ha affermato: "Con Lerner. Santoro, Saviano e Fazio a reti unificate arriviamo ...

Papa Francesco riceve tutti i politici del suo "partito" : all'appello manca Matteo Salvini : Papa Francesco riceve proprio tutti, ma alcuni più di altri. All'epoca è toccato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e oggi al suo successore Sergio Mattarella. Con l'ex deputato della Dc il Pontefice non vanta solo buoni rapporti, ma una vera e propria amicizia. Non sono nuove le visi

Michele Santoro risponde a Matteo Salvini : "Non mi fa lavorare. La prego - usi al ruspa e mi faccia male" : Nel corso di un comizio, lunedì sera, Matteo Salvini tra gli altri ha attacco anche Michele Santoro. Questa la frase: "Lerner, Santoro, Saviano e Fazio a rete unificate e Laura Boldrini in versione opinionista e arriviamo al 90 per cento". Frase che scatena la reazione di Santoro, che viene pubblica

Matteo Salvini e Di Maio "come Schettino". Bersani - terrificante voce che gira a Palazzo : "Quando si vota" : Parla di "tentazione Schettino", Augusto Minzolini. Matteo Salvini e Luigi Di Maio penserebbero di abbandonare la nave del governo "prima dello schianto", rappresentato da una manovra d'autunno lacrime e sangue di cui nessuno vorrebbe assumersi la paternità. Nel suo (durissimo) retroscena commentato

Così i poteri forti salgono sulla ruspa del vincitore Matteo Salvini : Alti burocrati, superpoliziotti e top manager sono pronti a schierarsi con il leader leghista, anche se qualcuno prova a resistere. E intanto si ridisegna la mappa dei palazzi romani. «Il deep state deve ora remare in direzione del Carroccio. Nessun boicottaggio sarà tollerato» L'ultima piroetta di Giuseppe Conte, l'avvocato camaleonte " Giù la maschera Matteo Salvini "

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti durissimo con Matteo Salvini : "Ha umiliato il premier e gli italiani" : Al centro del dibattito a Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7, ovviamente c'è il discorso di Giuseppe Conte, pronto a dimettersi. Alessandro Sallusti commenta sOttolineando come "il botta e risposta" tra Conte e Matteo Salvini "rende in maniera plastica il fatto che siamo di fronte a u

Matteo Salvini - avviso di sfratto a Di Maio e Conte : "Se fra 15 giorni..." - conto alla rovescia : "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Matteo Salvini, intervistato da Rtl102,5, non nasconde come la tregua di governo siglata lunedì sera (a distanza) con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non sia solo "fragile", ma quasi "di facciata". Al leader del M5

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : Chi tradisce il contratto di governo tradisce il Paese : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".

Ultimatum di Matteo Salvini al governo : Se entro 15 giorni non cambia la situazione è un problema : Il giorno dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si allenta la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di governo. Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102.5, ha lanciato il suo Ultimatum: "La mia volontà c'è, ma se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose sarebbe un problema".

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Matteo Salvini e Di Maio - il sondaggio Diamanti pietra tombale sul M5s : "Cosa c'è dietro il trionfo Lega" : Anche il sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come il successo della Lega alle elezioni europee del 26 maggio sia stato il trionfo di Matteo Salvini, "in primo luogo su Luigi Di Maio, perché i partiti sono ormai identificati con i loro leader". Leggi anche: M5s peggio del Pd, ecco tu