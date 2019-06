Marco Carta e Pamela Perricciolo a Live – Non è la D’Urso

A Live-Non è la d’Urso ospiti Marco Carta - Donna Pamela e il finto marito di Eliana : Gli ospiti di mercoledì 5 giugno 2019 a Live-Non è la d’Urso Nuova scoppiettante puntata di Live-Non è la d’Urso. Come svelato in anteprima da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 5 giugno Barbara d’Urso tornerà ad occuparsi del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli studi milanesi di Canale 5 tornerà Pamela Perricciolo, conosciuta […] L'articolo A Live-Non è la d’Urso ospiti Marco ...

Furto t-shirt - Marco Carta chiama in lacrime Barbara D’Urso. Il racconto in diretta a Pomeriggio 5 : Marco Carta è stato arrestato per un Furto di magliette venerdì sera ma l’arresto non è poi stato convalidato dal giudice. Mentre Carta e la donna uscivano dalla Rinascente di Milano, intorno alle 20.30 di venerdì sera, era scattato l’allarme e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti. La donna (Fabiana Muscas, 53 anni, infermiera dell’ospedale Brotzu di Cagliari, per la quale è stato convalidato l’arresto eseguito dalla ...

Marco Carta : chi è Fabiana Muscas - la donna arrestata : Sabato 1 giugno ha fatto il giro del web la notizia dell'arresto di Marco Carta avvenuta alla Rinascente di Milano per il furto di sei magliette per il valore di 1200 euro. Il cantante avrebbe tolto l'antitaccheggio alla merce ma non la fascetta, quindi ha fatto scattare l'allarme. Con lui è stata arrestata una donna di 53 anni.La signora in questione si chiama Fabiana Muscas e con l'artista condivide l'origine sarda. La donna sarebbe ...

Marco Carta al telefono in lacrime con Barbara D'Urso : 'Non c'entro nulla' e va a Mykonos : Il caso di Marco Carta, prima ritenuto responsabile del furto di sei magliette del valore di 1200 euro all'interno della Rinascente di Milano con un'altra donna e ora scagionato, ha riempito le prime pagine di tutti i siti web ed è finita anche in tutti i telegiornali. Il cantante, però, dopo il processo per direttissima è stato al momento 'assolto' anche se a questo punto si attende l'inizio del processo in programma il prossimo settembre. ...

