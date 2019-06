Marcella Bella | “Ora o mai più mi ha dato un sacco di stress ma si rifarà”

Donatella Rettore e Marcella Bella rivali? Nuove dichiarazioni : “Gli screzi li hanno fatti i giornalisti” : La Vita in Diretta, pace fatta tra Marcella Bella e Donatella Rettore: le Nuove dichiarazioni sulla rivalità Correva l’anno 1986 quando al Festival di Sanremo, entrambe in gara, Marcella Bella e Donatella Rettore hanno uno scambio verbale al vetriolo in diretta. Da quel momento le due prime donne, per oltre trenta anni, se ne sono […] L'articolo Donatella Rettore e Marcella Bella rivali? Nuove dichiarazioni: “Gli screzi li ...

Marcella Bella celebra i 50 anni di carriera con un super tour : ... eclettico dj e produttore, presidente di Jato Group, azienda di moda dal respiro internazionale, che con il brand AMEN ha conquistato il cuore di molte celebrities del mondo della musica sia in ...

Marcella Bella a Caterina Balivo che domande stupide che fai : Ospite del programma “Vieni da me” Marcella Bella attacca Caterina Balivo durante l’intervista. La cantante doveva rispondere ad alcune domande al buio quando Caterina fa una domanda sul matrimonio della Bella. La Balivo fa un riferimento alle critiche e al fatto che lui le ha regalato uno yacht. «Queste sono le domande stupidine, non le domande al buio. Tu sai perché sono qui Caterina, io sono venuta qui per parlare del 15 ...

Marcella Bella in lacrime per la mamma e smentisce la lite con la Rettore : Marcella Bella a Storie Italiane si commuove ricordando la mamma e il papà. La cantante scoppia in lacrime Marcella Bella è stata ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. L’intervista alla cantante però ha preso anche un verso molto commuovente quando la Bella è scoppiata a piangere […] L'articolo Marcella Bella in lacrime per la mamma e smentisce la lite con la Rettore proviene da ...

Marcella Bella CONTRO CATERINA BALIVO/ 'Queste sono domande stupide' : MARCELLA BELLA è stata ospite presso gli studi di Storie Italiane su Rai Uno. La nota cantante siciliana ha ripercorso i suoi 50 anni di carriera

Caterina Balivo - Marcella Bella confessa la delusione per Red Canzian a Vieni da Me : Caterina Balivo comincia una nuova settimana a Vieni da Me con Marcella Bella. La cantante si sfoga sulla delusione per Red Canzian e quanto è accaduto durante la trasmissione Ora o mai più dove partecipavano come giudici. Marcella aveva criticato una canzone dei Pooh e Canzian aveva replicato affermando che lei sarebbe stata ricordata solo per le canzoni di suo fratello. Alla domanda della Balivo se si fosse offesa per l’accaduto, ...