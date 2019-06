Maradona torna alla carica e si propone al Manchester United | “sono l’allenatore giusto

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Diego Armando: ‘El Pibe de Oro’ siper la panchina del“Se ilha bisogno di un allenatore, sono l’uomo che fa per loro“, firmato Diego Armando. Il fuoriclasse argentino, senza mezzi termini, ha lanciato la sua candidatura per la panchina dei Red Devils, senza dare peso nè al club che allena, i Dorados de Sinaloa, nè ad Ole Gunnar Solskjaer attuale tecnico dello Uinted che, va detto, non è mai stato molto amato dtifoseria. Intervistato da FourFourTwo,ha spiegato: “vendono molte magliette in tutto il mondo, ma devono anche vincere trofei, io posso dargli una mano Ile’ sempre stato il mio club preferito in Inghilterra, avevano tanti grandi giocatori e una grande squadra con Alex Ferguson, ma ora devo dire che il ManCity è ...

Spazio_Napoli : - framale : #Biografilm2019: torna a #Bologna il festival sul cinema documentario e biografico. Da #Maradona a Werner Herzog ec… - Monesisindaco : RT @Biografilm: Torna Biografilm Festival con il meglio del cinema biografico e del documentario. E le grandi storie di vita da Diego Marad… -