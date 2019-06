Manchester United | Maradona si candida per la panchina | “Sono il tecnico giusto”

Champions League - il gol di Cristiano Ronaldo al Manchester United eletto il più bello della stagione : la classifica : E’ stato eletto il gol più bello della Champions League 2018-19. A vincere è stato Cristiano Ronaldo con la rete contro il Manchester United. “Un perfetto passaggio lungo e una conclusione al volo strepitosa”, la motivazione degli osservatori tecnici Uefa che l’hanno preferito alla magistrale punizione di Messi contro il Liverpool e al gol di Sadio Mané al Bayern, nel ritorno degli ottavi. classifica Cristiano ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Dall'Inghilterra : possibile lotta a due fra Bayern Monaco e Manchester United per Dybala : Si attende a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma come è normale che sia, finita la stagione (ieri è stato assegnato l'ultimo trofeo in palio, la Champions League, con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2 a 0), è tempo di calciomercato. La Juventus dovrà tenere conto del bilancio, che sarà approvato nel mese di giugno e dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. possibile qualche ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a cedere Lukaku ma non vorrebbe Perisic : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Romelu Lukaku. Il centravanti belga non ha vissuto la miglior stagione al Manchester United così come tutti i compagni. I Red Devils, infatti, sono arrivati sesti in classifica in Premier League restando così fuori dalla Champions League, competizione che li ha visti uscire quest'anno ai quarti di finale contro il Barcellona. L'attaccante è finito nel mirino ...

Calciomercato Manchester United - si tratta il rinnovo di Rashford : I Red Devils vogliono rinnovare, ma l’attaccante inglese chiede garanzie per concludere l’accordo.Il Manchester United sta trattando il rinnovo contrattuale di Marcus Rashford. L’attaccante inglese è in scadenza nel 2020, secondo il ‘Sun’, avrebbe chiesto delle garanzie per il futuro per quanto riguarda la competitività della rosa nelle prossime stagioni.Il manager norvegese Ole Gunnar Solskjær, fresco di ...

Manchester United - ricavi a 560 mln nei primi 9 mesi del 2018/19 : Il Manchester United ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre della stagione, chiuso al 31 marzo 2019. Il club inglese ha fatto registrare un fatturato pari a 495,7 milioni di sterline (circa 566 milioni di euro), una cifra in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Una crescita spinta dai ricavi da […] L'articolo Manchester United, ricavi a 560 mln nei primi 9 mesi del 2018/19 è stato ...

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Mourinho : “Psg? Ha già Tuchel. Il flop del Manchester United non mi sorprende” : “Io al Paris Saint Germain? Impossibile perché non puoi allenare una squadra che ha già un allenatore”. José Mourinho esclude, almeno per il momento, la panchina attualmente occupata da Tuchel. Ma al tecnico tedesco non risparmia una frecciatina. “Il Psg è una società con una proiezione mondiale, con giocatori di livello mondiale, ma che non ha ancora vinto in Europa e questo è importante – sottolinea a ...

Corriere di Torino - possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Ander Herrera - addio al Manchester United : c’è il Psg [VIDEO] : Ander Herrera lascerà il Manchester United alla fine della stagione. E’ stato lo stesso 29enne centrocampista spagnolo a confermarlo sui social. Il giocatore ha detto addio ai tifosi dello United in un video pubblicato su twitter dal club: “C’è il rosso nel mio cuore – dice Herrera -. Giocare per il più grande club in Inghilterra è stato un vero onore: ogni volta che ho rappresentato questo club, in ogni partita, ...

Ander Herrera si svincola dal Manchester United : opportunità per le big italiane? : Ander Herrera ha salutato ufficialmente il Manchester United, firmerà dunque con un nuovo club durante l’estate Adesso è ufficiale, Ander Herrera lascerà a fine stagione il Manchester United a parametro zero. Con un video apparso sull’account ufficiale del club, il calciatore ha salutato la società che lo ha accolto per ben 5 stagioni ed ora si prepara ad una calda estate da free agent. Ander Herrera potrebbe essere un ...

Pronostico Manchester United Vs Cardiff - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Cardiff, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Manchester United / Cardiff / Premier League / Analisi – Domenica pomeriggio calerà il sipario sulla Premier League 2018/19, dove Manchester United e Cardiff chiuderanno all’Old Trafford la loro annata da dimenticare, con i Red Devils che non hanno centrato la qualificazione in Champions League, mentre i gallesi ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez rompe con il Manchester United : l’agente lo propone ai nerazzurri : Alexis Sanchez sempre più lontano dal Manchester United: l’agente Fernando Felicevich lo ha proposto all’Inter In estate l’Inter si prepara, sperando nei soldi provenienti dal piazzamento Champions League, ad una possibile rivoluzione del suo pacchetto offensivo. Icardi è già dato per partente da diverso tempo, specialmente dopo la rottura legata alla fascia da capitano. Anche Ivan Perisic però potrebbe lasciare il club ...