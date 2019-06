Maltempo Trentino | “In ottobre rientro a casa degli sfollati di Dimaro”

Maltempo e freddo in Trentino Alto Adige : neve a 2000 metri - riscaldamenti accesi a Bolzano : In Trentino Alto Adige prosegue la fase di instabilità, con temperature al di sotto della media stagionale, pioggia a fondovalle e neve sopra i 2000 metri. A Bolzano e Trento si registrano +14°C mentre nelle località di montagna i valori sono inferiori ai 10 gradi. In considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni e del conseguente andamento delle temperature, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato, in deroga alle ...

Maltempo Trentino : opportunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

Maltempo Trentino Alto Adige : temperature sotto la media e neve sulle montagne : Il Maltempo non risparmia neanche il Trentino Alto Adige: si registra neve alle quote più alte, mediamente sopra i 1300 metri, cielo grigio, rovesci e vento freddo. Le precipitazioni a fondovalle hanno concesso una tregua con le temperature che lentamente stanno risalendo anche se le correnti da nord rendono l’aria umida facendo registrare valori inferiori alle medie stagionali. A Bolzano e Trento questa mattina si sono rilevati +17°C, ...

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Maltempo Trentino : 550mila euro ai parchi Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino : Prosegue l’azione di sostegno al territorio dopo l’eccezionale Maltempo che lo ha colpito in autunno. Con due provvedimenti, che portano la firma del vice presidente e assessore all’ambiente, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di assegnare 250.000 euro al Parco naturale Adamello-Brenta e 200.000 euro al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino: serviranno per la manutenzione delle aree, per investimenti strutturali e ...

Maltempo e neve in Trentino-Alto Adige : colpo di coda dell’inverno - Dolomiti imbiancate : L‘inverno sembra non volere lasciare le Dolomiti: dopo il Maltempo del fine settimana, i rilievi si presentano imbiancati. Ai Prati di Croda Rossa si rilevano 80 cm di neve, 70 cm alla malga Rossalm a 2164 metri di quota. I fiocchi sono scesi anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Sono stati riaperti i passi Dolomitici del Sella e Valparola, mentre rimagono chiusi il Passo Gardena, Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo ...

Maltempo Trentino - l’esperto : “I cervi sono a rischio per la ricrescita dei boschi abbattuti” : Nel 2019 il prelievo venatorio sul territorio altoatesino interesserà 12.000 ungulati, tra cervi e caprioli. Un numero di esemplari da abbattere in linea con gli anni passati e che conferma la preoccupazione per l’aumento soprattutto della popolazione di cervi. Un numero crescente che rappresenta un rischio per le zone devastate dalla tempesta Vaia di fine ottobre: gli animali selvatici, infatti, si cibano delle giovani piante e degli ...

Maltempo Trentino - i sindacati : “No all’assunzione dei giovani con il Progettone” : “Il Progettone e’ utilissimo, ma non puo’ essere snaturato nelle sue finalita’ per logiche di convenienza. Per questo non siamo d’accordo all’ipotesi della Provincia che punta ad assumere trenta nuovi operai forestali, peraltro tutti non prossimi alla pensione, per le operazioni di ripristino attraverso il contratto del Progettone. Quel personale va inquadrato con i contratti privatistici previsti, come quello ...

Maltempo Trentino - Fugatti : “Ad Ottobre danni per 300 milioni” : “L’evento di Ottobre ha messo in forte difficoltà i territori con danni per 300 milioni. Sono state colpite soprattutto le valli. Grazie al forte spirito civico del Trentino la risposta è stata pronta, oggi siamo nella fase della ricostruzione. Il governo ci ha riconosciuto importanti risorse, non era scontato. Gli investimenti devono continuare altrimenti i nuovi fenomeni della meteorologia potrebbero mettere in discussione gli ...

Maltempo Trentino : incontri e corsi di formazione per boscaioli : Quello del 29 ottobre 2018, denominato “Tempesta Vaia“, è stato il più pesante evento naturale che ha colpito le foreste del versante meridionale delle Alpi, dove si contano in totale 8,5 milioni di metri cubi di legname a terra. In Trentino sono stati colpiti 19.000 ettari di superficie forestale causando la caduta a terra di 3.300.000 metri cubi di alberi. La gestione dei boschi, con gli importanti risvolti economici, ecologici, ...

Maltempo Trentino - Giunta : criteri per contributi ai beni per uso pubblico : La Giunta provinciale di Trento ha approvato i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi, che potranno arrivare al 100% della spesa ammissibile, per interventi su strade, anche forestali, sentieri, opere di difesa idraulica, acquedotti, opere di messa in sicurezza dei versanti, tutti beni di uso pubblico danneggiati dall’ondata di Maltempo di fine ottobre 2018. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni ...