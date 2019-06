Maltempo | stato di attenzione nel bellunese per possibili rovesci e forti temporali

Maltempo Modena - gli esperti Unimore : “E’ stato il Maggio più piovoso in 189 anni” : È stato il Maggio più piovoso in assoluto da 189 anni e il nono mese di piovoso della serie storica cittadina. Sono stati misurati ben 241,8 millimetri di pioggia e la temperatura media mensile e’ stata di 16,2 gradi in centro, abbastanza da renderlo il Maggio piu’ freddo dal 1991 (14,3 gradi di media allora). È la fotografia sul mese appena terminato scattata dall’osservatorio geofisico-dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari ...

Maltempo in Serbia : dichiarato stato di emergenza in diversi comuni - esondati torrenti e canali : Situazione critica per alcuni comuni dell’area centrale della Serbia che sono stati costretti a dichiarare lo stato d’emergenza a seguito delle forti piogge cadute nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dall’emittente “RTS”, la situazione più critica è a Kraljevo (nella parte centrale del paese), dove sono esondati torrenti e canali facendo penetrare l’acqua in numerose abitazioni. Nella provincia di ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Siena - Grosseto e Arezzo : stato di emergenza regionale per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo ha deciso la Regione Toscana a seguito degli eventi meteo che, dal 26 al 28 maggio hanno interessato i territori delle tre province, con temporali forti e mareggiate che hanno provocato allagamenti e danni al litorale. L’atto sarà firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi nei prossimi giorni. L'articolo Maltempo Toscana: stato di emergenza per le province ...

Maltempo - Confcooperative Emilia-Romagna : “Si chieda lo stato di calamità” : Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna chiede alla Regione di attivare “quanto prima” la richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale, dopo il Maltempo di maggio che “si e’ abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta”. “Nessuna coltura e’ stata risparmiata, ...

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al Governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

Maltempo Emilia-Romagna - CIA : “La Regione chieda lo stato di calamità nazionale” : “In una situazione climatica senza precedenti le imprese agricole sono impotenti: per questo chiediamo lo stato di calamità nazionale“: Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia-Romagna definisce “grave” la situazione su tutto il territorio regionale a causa frane, esondazioni ed allagamenti. La richiesta è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna affinché attivi la richiesta per risarcire agli agricoltori i danni legati ...

Maltempo - la giunta della Basilicata : “Anticipiamo i tempi dello Stato” : “Il decreto legislativo 102 del 2004, che regolamenta il Fondo di solidarieta’ nazionale in agricoltura, prevede tempistiche che l’attuale amministrazione regionale sta non solo rispettando, ma addirittura anticipando”. Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli. “Dal giorno successivo al primo evento calamitoso, verificatosi il ...

Maltempo Veneto : Zaia chiede lo stato di crisi per i territori colpiti : In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il Veneto, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che i decreti di stato di crisi varati il 5 e il 21 maggio scorso siano estesi anche agli eventi meteorologici delle ultime ore. Il presidente, inoltre, è tornato a sollecitare il Governo affinché, considerata la gravità ...

Maltempo Veneto : “Chiederemo lo stato di calamità” : “A Venezia chiederemo all’Avepa il riconoscimento dello stato di calamità maturale per buona parte del territorio provinciale. Al termine dei sopralluoghi negli altri territori, valuteremo se chiederlo per l’intera regione”. Lo annuncia la Cia Agricoltori Italiani del Veneto che registra danni ingenti nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, a causa della coda della perturbazione che ha colpito l’Emilia Romagna ...

Maltempo in Campania : ingenti danni alle coltivazioni - richiesto lo stato di calamità per la Piana del Sele : Gli episodi di pioggia incessante degli ultimi giorni hanno compromesso l’80% il raccolto di pesche, pere, nettarine ed albicocche nella zona Sud della Piana del Sele in direzione di Eboli, questo a causa dei frutti resi marci dalla troppa acqua o danneggiati dalle grandinate. A seguito delle bizze del clima anche dove le coltivazioni non sono state danneggiate è stato superato il punto di maturazione adatto ad un raccolto e ciò a causa ...

Maltempo - USA devastato da tornado disastrosi. E il fiume Arkansas esonda : “inondazioni catastrofiche” : L’Ohio e’ tra gli Stati più colpiti dalle inondazioni e dai tornado che stanno spazzando gli Stati Uniti da ieri. Almeno un morto e sette feriti nella città di Celina: la tempesta ha scaraventato un’auto dentro un’abitazione, distruggendola e uccidendo una donna di 81 anni. Le immagini riprese dall’alto mostrano la città devastata, con molte case ridotte in macerie. Due tornado hanno seminato il panico a Daytona, ...

Maltempo - allerta rossa : stato di mobilitazione in Emilia : Il premier Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione della protezione civile. L'allerta rossa...