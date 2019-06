Mafia | blitz contro il clan Fragalà Il boss intercettato | «Se mi sento tradito ammazzo

Mafia : Antoci - ' blitz Gdf conferma business Fondi europei in mano a boss : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Sono centinaia di migliaia di euro i Fondi europei per l’agricoltura finiti nelle casse delle famiglie mafiose e anche oggi, grazie alla Distrettuale Anti Mafia di Caltanissetta e alla Guardia di Finanza, un altro duro colpo viene inferto alla Mafia proprio su questo f

Mafia : blitz carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti (3) : (AdnKronos) - L’indagine ha consentito di documentare la presenza in Verona da decenni di un esponente di spicco di un noto clan barese, il quale, mantenendo costanti contatti con i referenti del clan pugliese di appartenenza, si e` adoperato nel capoluogo scaligero per costituire: un sodalizio crim

Mafia : blitz carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - Quanto diretto dalla Dda di Venezia ha permesso di individuare la presenza nel territorio scaligero di un sodalizio criminale pugliese, con soggetti residenti a Verona, uno dei quali ritualmente affiliato ad un clan operante nel barese in posizione tale da permettergli di poter a sua v

Mafia : blitz carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 arresti : Verona, 16 mag. (AdnKronos) - Sono 19 gli arresti eseguiti, nelle province di Verona e Bari, nell'ambito di una vasta operazione anti Mafia dei carabinieri , che ha visto coinvolti centinaia di militari con il supporto dei reparti territorialmente competenti, dei Nuclei Elicotteri di Bolzano e Bari no

Appalti e tangenti : blitz anti Mafia a Milano. 43 arresti - ci sono anche politici : Le tangenti come il pizzo mafioso. L'importo corrispondeva all'incirca al 3% dell'ammontare complessivo del finanziamento statale. E' uno dei particolari dell'operazione della polizia di Stato, ...

Blitz anti Mafia : 43 arresti nel NordCoinvolti politici e imprenditori : Tra gli arrestati il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana Segui su affaritaliani.it

Catania - blitz di Mafia : arrestati i killer di Paolo Arena : Questa mattina circa 200 carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 criminali operanti nel territorio dei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, tutti affiliati al sodalizio criminale dei 'Tuppi', legato alla famiglia mafiosa Mazzei. Le persone finite in manette sono ritenute responsabili, a vario titolo, di reati gravissimi: associazione a delinquere di tipo mafioso, omicidio, ...

Catania - blitz antiMafia : arrestati i responsabili del delitto Arena del '91 : Francesca Bernasconi Paolo Arena, segretario Dc, era stato ucciso a colpi di fucile. In tutto sono 26 le persone finite in manette All'alba di questa mattina è scattato il blitz dei carabinieri che, in provincia di Catania, hanno arrestato 26 persone, ritenute affiliate al gruppo mafioso che opera sul territorio. Al centro dell'operazione c'è anche l'omicidio di Paolo Arena, segretario della Democrazia Cristiana, ucciso a colpi di ...