Mafia a Roma | smantellato il clan Fragalà Le intercettazioni del boss | «Se mi tradisce

Mafia - blitz del Ros tra Roma e Catania contro il clan Fragalà : Con minacce ed estorsioni terrorizzavano commercianti e imprenditori dei comuni di Ardea, Pomezia e Torvajanica nell'area metropolitana della capitale. Durante l'operazione sventato un sequestro

Roma. Tor Tre Teste : centro antiviolenza in appartamento confiscato alla Mafia : L’Amministrazione Raggi ha preso in consegna un appartamento confiscato alla criminalità organizzata in zona Tor Tre Teste, nel Municipio V,

Raggi : bene arresto Casamonica - fuori la Mafia da Roma : Roma – “Arrestato un esponente del clan Casamonica. Aveva minacciato e tentato di estorcere denaro a due fratelli imprenditori utilizzando metodi mafiosi. Ringrazio i Carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia di Roma. #NonAbbassiamoLoSguardo #SottoAttacco #fuoriLamafiadaRoma”. E’ quanto scrive sul suo profilo Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: bene arresto Casamonica, fuori la mafia da ...

Estorsione e Mafia - 2 arresti a Roma : 12.14 Due arresti dei Carabinieri, a Roma e nella vicina Monterotondo, per tentata Estorsione aggravata dal metodo mafioso. Destinatari delle misure cautelari due uomini, uno incensurato, l'altro, con precedenti, appartenente alla famiglia Casamonica. Hanno tentato di estorcere 10mila euro a due fratelli, titolari di un'autoconcessionaria, per i lavori nei nuovi locali della loro azienda. La richiesta era giustificata con i danni che il ...

Il nuovo thriller dell’autore di “Suburra” in una Roma divisa tra Mafia latina e sadismo : Giancarlo De Cataldo ci trascina in una storia a tinte fosche in una Roma trasformata in metropoli sudamericana, priva di spazi aperti e schiava del potere. Tre poliziotti indagano tra bande criminali latine e comunità sadomaso alla ricerca di un sadico torturatore. Passato e presente si mescolano tra di loro, svelando la doppia faccia di chi sembrava un amico e rivelando verità scomode.Continua a leggere

Roma - il procuratore Pignatone va in pensione : da Ciancimino a Mafia capitale. Per la successione è sfida a tre : Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Pignatone. Il procuratore capo di Roma ha compiuto 70 anni e va in pensione. Tredici i magistrati che hanno presentato domanda al Csm per sostituirlo con tre nomi in pole position: il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, quello di Firenze, Giuseppe Caiazzo, e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Il quarto incomodo potrebbe essere Michele Prestipino, attuale aggiunto anche lui tra i ...

Caso Siri e Salva Roma - è lite continua. Salvini 'Si sciacqui la bocca chi accosta Lega alla Mafia'. Conte 'Su Siri decido io' : 'Ci sono centinaia di Comuni italiani in difficoltà, da Nord a Sud, e da prima forza politica del Paese è nostro dovere aiutarli ed ascoltarli tutti'. Dura era stata la replica della sindaca di Roma. ...

Strade al 'veleno' in Lombardia - Veneto ed Emilia-Romagna - i Verdi fanno denuncia all'AntiMafia : Per queste ragioni abbiamo inviato inviato un esposto alla commissione antimafia affinché indaghi su questo drammatico problema che attenta all'ambiente, alla salute della popolazione e all'economia ...