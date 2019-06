M5s | cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico | Luigi Di Maio teme il ribaltone

Sondaggi : Lega al 36 - 5%. PD cresce ancora - più del M5s : A una settimana dal voto europeo la Lega di Matteo Salvini cresce ancora, secondo l’ultimo Sondaggio realizzato per TgLa7. In base alla rilevazione Swg, il Carroccio sale di ulteriori due punti rispetto alle elezioni europee raggiungendo il 36,5%, un record per il partito fondato da Umberto Bossi.Forza Italia è invece in calo di quasi due punti rispetto alle europee, al 6,9%, tallonata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 6,6% (+0,1%). ...

Giancarlo Giorgetti commissario europeo. Una boutade? Un'idea? Una proposta? Per ora - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti della maggioranza, sia Lega sia M5S - si tratta di una possibilità che sta prendendo seriamente corpo giorno...

Sondaggi Emg per Agorà : Lega stabile - cresce ancora il M5s - cala il Partito Democratico : Esaminando l'ultimo Sondaggio politico dell'istituto Emg Acqua per il talk show politico Agorà, in onda tutte le mattine su Rai Tre e condotto da Serena Bortone, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata effettuata mediante panel telematico su un campione rappresentativo e stratificato di 1642 soggetti, tutti maggiorenni e tutti residenti sul territorio nazionale, in un ...

Il sondaggio di Antonio Noto : Matteo Salvini cresce al Centro - pari M5s di Luigi Di Maio e Pd : Mancano due settimane alle elezioni europee e nove milioni di italiani sono ancora indecisi su quale partito votare. Probabile che la metà di questi alla fine si asterrà, ma quelli che si recheranno alle urne potranno fare la differenza. "Analizzando invece le intenzioni di chi, ad oggi, sa già come

Elezioni comunali in Sicilia : frena il M5s - cresce ma non sfonda la Lega : Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria (Pa) mentre negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi. A scrutinio ancora in corso, i dati parziali indicano una battuta d’arresto del M5s nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative (Bagheria e Gela), un buon risultato della Leg...

Sondaggi politici europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5s - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera ...

Sondaggi politici - Elezioni Europee/ Governo litiga ma cresce : Lega 33% - M5s al 22% : Sondaggi politici verso le Elezioni Europee 2019: le intenzioni di voto premiano il Governo nonostante le liti furiose, Lega al 33%, M5s al 22%

Lega e M5s tornano a crescere. Ma Salvini distanzia Di Maio di 10 punti : La Lega e il Movimento 5 Stelle crescono ancora. Il Partito democratico e Forza Italia registrano, invece, un lieve calo. È questa la fotografia scattata da YouTrend per l'agenzia Agi che, analizzando le intenzioni di voto nella supermedia della settimana, rileva l'inversione di tendenza per i principali partiti. "Dopo alcune settimane di incertezza - si legge nel report - torna a risalire nei sondaggi il consenso verso i partiti di governo"."Le ...

Sondaggi elezioni europee - continua a crescere la Lega : nettamente staccati M5s e Pd : Gli ultimi Sondaggi realizzati in vista delle elezioni europee confermano il trend delle ultime settimane, con la Lega nettamente in vantaggio su tutti gli altri partiti e circa dieci punti avanti rispetto a Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Rimane sopra il 10% Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia supera agevolmente la soglia di sbarramento.continua a leggere

Sondaggi elettorali del Termometro : il M5s cresce e torna davanti al PD : Sondaggi elettorali del Termometro: il M5S cresce e torna davanti al PD cresce il Movimento 5 Stelle nelle ultime intenzioni di voto per le europee registrate da Termometro Politico e andate in onda durante la puntata di Coffee Break su La7 di martedì 23 aprile. Il Sondaggio, realizzato con metodologia CAWI su 1000 intervistati, dà i grillini in crescita al 23,5%, in crescita del 2,2 rispetto alla rilevazione precedente. La Lega, invece, ...

Sondaggi elezioni europee - tornano a crescere Lega e M5s : in calo il Pd : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg evidenzia una crescita dei due partiti di maggioranza: sono infatti in salita sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sorpassano nuovamente il Partito Democratico che viene registrato invece in leggero calo. Dietro rimangono stabili Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

"Il tema è che se abbiamo il problema di 800 mila migranti in arrivo non si fermano con una direttiva. È chiaro che si tratta di misure emergenziali per il breve termine ma uno Stato serio deve vedere al lungo termine: con l'Europa per...

M5s - sul blog cresce la protesta contro le 5 capolista esterne : Domani i militanti 5Stelle iscritti a Rousseau sono chiamati a 'ratificare' con un Si o con un No la scelta delle cinque capolista esterne scelte per le europee da Luigi Di Maio. Ma la protesta che ...

Con M5s/Lega : debito pubblico cresce 6 mld al mese : Si spende di più a danni delle finanze pubbliche, ma i benefici non vengono trasmessi alla cosiddetta economia reale" commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. Secondo l'analisi di ...