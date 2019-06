huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) L’Ue si è detta disponibile a portare il finanziamento per la Tav dall’attuale 40 al 55%, inserendo nei contributi il maxi-tunnel da 57 chilometri e le vie d’accesso alla galleria su entrambi i versanti: francese e italiano. Una notizia che non può che far piacere ai Sì Tav a partire dal leader della Lega Matteo Salvini.Ad offrire questa sponda è stata Iveta Radicova, coordinatrice per la Ue del corridoio Mediterraneo, che ha detto: “Se la Francia e l’Italia chiedono una partecipazione finanziaria all’Europa per realizzare le vie d’accesso al tunnel transfrontaliero della Torino-Lione la risposta è sì, sì, sì. Per l’Europa le vie d’accesso al tunnel sono importanti come il tunnel stesso. È l’insieme della linea, da Lione fino a Torino, che è ...

HuffPostItalia : L'Ue pronta a finanziare la Tav del 55% - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: L'Ue pronta a finanziare la Tav del 55% - egidioCA : RT @HuffPostItalia: L'Ue pronta a finanziare la Tav del 55% -