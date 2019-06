Luciano Violante | Mai così tanti casi di magistrati che vendono la propria

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) “La magistratura, dopo l’inchiesta sulle nomine, dovrà recuperare credibilità agli occhi dei cittadini. Per farlo è necessario un riscatto morale, ma occorre anche modificare le regole”., già presidente della Camera ed ex magistrato è convinto che per risollevare la magistratura dalla crisi in cui è piombata siano necessari “fatti e comportamenti concreti”. Tra questi propone di sorteggiare i membri del Csm a metà mandato e di imporre all’organo di autogoverno dei giudici di fare le nomine per i posti vacanti in tempi brevi: “Altrimenti decide un collegio ristretto”, spiega ad Huffpost. La questione morale all’interno della magistratura è perun fatto chiaro. Ed è per questo necessario cambiare subito, anche per riacquistare il prestigio perduto ...

infoitinterno : Luciano Violante: “Serve una scossa morale al Csm. Sorteggi per evitare nuovi casi” - mebufalino : RT @LaStampa: Luciano Violante: “Serve una scossa morale al Csm. Sorteggi per evitare nuovi casi” - LaStampa : Luciano Violante: “Serve una scossa morale al Csm. Sorteggi per evitare nuovi casi” -