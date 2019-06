Londra | il sindaco Sadiq Khan contro Trump | «I tuoi valori sono in contrasto con i nostri»

Trump : «Accordo commerciale fenomenale con Londra». Il sindaco Khan : «È volto dell’ultradestra» : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro con May: in agenda anche Iran, Brexit e i rapporti con il gruppo cinese Huawei. Gli attacchi al sindaco e a Corbyn. Migliaia di manifestanti in piazza. Trump: «Le proteste? Una fake news»

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere la Brexit” : ex sindaco di Londra finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

Londra - sindaco : Trump non è all'altezza : 4.47 Solo due presidenti (americani) hanno avuto una visita di Stato" in Gran Bretagna e "io penso che il presidente Trump non è certamente allo stesso livello di quei due". Lo ha affermato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, a poche settimane dalla visita di Trump,prevista dal 3 al 5 giugno. "Ovviamente dovremmo avere una relazione stretta con il presidente Usa ma non dovremmo srotolare il tappeto rosso né un banchetto di Stato", ha aggiunto ...

