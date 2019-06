Invitano a casa l'amico di famiglia! Ma lui chiude nell’asciugatrice bimba di un anno e la avvia

(Di martedì 4 giugno 2019) Era stato invitato per una cena indell'amica e, mentre questa faceva i piatti, lui si era detto disponibile a tenere sotto controllo la figlioletta della donna di poco più di unma poi l'assurdo gesto: ha rinchiuso la piccola nell'asciugatrice e ha avviato l'elettrodomestico con laall'interno rischiando di ucciderla. Per questo un giovane ragazzo britannico di 25 anni, Thomas Dunn, ora è sotto processo davanti al Tribunale di Dundee, in Scozia. "Stavo facendo i piatti e lui scherzava con la piccola dicendo che l'avrebbe messa nell'asciugatrice. Non pensavo che facesse sul serio. Poi ho sentitore la porta e l'elettrodomestico entrare in funzione e mi sono girata. In quel momento l'ho vista dentro", ha raccontato in lacrime la madre della piccola, una giovane di 19 anni. L'intervento della donna fortunatamente ha evitato il peggio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...